WTI Midland s'échange deux fois ; le brut de la mer du Nord présent

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Le WTI américain de Midland a fait l'objet de deux transactions dans la fenêtre Platts mercredi, tandis que les référentiels Forties et Ekofisk de la mer du Nord figuraient également dans la fenêtre mais n'ont pas fait l'objet de transactions.

FENÊTRE PLATTS

Les indications sont fournies sur une base « franco à bord » (FOB), sauf si elles sont spécifiées comme « coût, assurance et fret » (CIF) ou « livré à destination ».

* Deux cargaisons ont été négociées, a indiqué une source du marché.

* WTI Midland: Mercuria a acheté une cargaison pour la période du 19 au 23 septembre auprès d’ExxonMobil à un prix égal au Brent daté majoré de 2,55 $ CIF Rotterdam.

* WTI Midland: Mercuria a également acheté à Shell une cargaison du 7 au 11 septembre au prix du Brent daté majoré de 2,40 $ CIF Rotterdam.

* La moyenne des deux prix de transaction correspondait au Brent daté majoré de 83 cents sur une base FOB, selon les calculs de Reuters.

* WTI Midland: ExxonMobil a également proposé deux autres cargaisons de WTI Midland, avec des dates du 5 au 9 septembre et du 31 août au 4 septembre, respectivement au prix du daté majoré de 2,40 $ CIF et du daté majoré de 1,95 $ CIF.

* Mardi, trois cargaisons de WTI Midland se sont négociées dans une fourchette allant du Brent daté majoré de 2,35 $ à 2,65 $ CIF Rotterdam.

* Forties: Gunvor a fait une offre pour les dates du 13 au 15 septembre au prix du daté majoré de 1,05 $.

* Forties: ExxonMobil a proposé une cargaison pour la période du 5 au 9 septembre au prix du daté majoré de 2,00 $, et une cargaison pour la période du 31 août au 4 septembre au prix du daté majoré de 1,40 $.

* Mardi, CNOOC et ExxonMobil ont proposé des cargaisons de Forties au prix du Brent daté majoré respectivement de 1 $ et 1,74 $.

* Ekofisk: ConocoPhillips a proposé une cargaison du 10 au 12 septembre au prix du Brent daté majoré de 2,90 $, après avoir proposé les mêmes dates mardi à un prix supérieur de 20 cents.