Wall Street clôture en hausse, salue le recul des taux obligataires

Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, quelque peu soulagée par la détente des taux d'intérêt après l'annonce de l'accélération des rachats d'obligations par le Trésor américain.

Le Dow Jones a gagné 0,22%, l'indice Nasdaq a progressé de 0,16% et l'indice élargi S&P 500 s'est finalement octroyé 0,21%.

Le mouvement haussier "s'explique entièrement par le fait que le ministère des Finances a cherché à apaiser les tensions sur le marché obligataire en doublant ses achats de bons du Trésor", commente auprès de l'AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

A compter du 9 septembre, le montant de ses rachats d'obligations à long terme (de 10 à 30 ans) s'établira à au moins 4 milliards de dollars par opération, contre 2 milliards actuellement.

Le but est d'apporter de la liquidité sur le marché obligataire et de faire baisser les rendements, après la flambée des derniers jours.

Vers 20H15 GMT, le rendement à échéance 30 ans des emprunts de l'Etat américain s'établissait à 5,18%, contre jusqu'à 5,34% la veille, un niveau plus vu depuis 2007.

A échéance 10 ans, il s'affichait à 4,64% contre près de 4,71% mardi à la clôture.

Cette baisse des taux permet au marché boursier de reprendre son souffle, mais les investisseurs demeurent prudents "et garderont un œil sur l'évolution de l'inflation", estime Peter Cardillo.

D'autant que les prix du pétrole - à l'origine de la flambée des taux - continuent de grimper mercredi face à la rupture des discussions entre les Etats-Unis et l'Iran.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, référence internationale, reste perché au dessus des 90 dollars le baril.

A cela s'ajoute l'émission d'obligations par les entreprises liées à l'intelligence artificielle (IA) ainsi qu'une croissance mondiale qui reste solide, deux éléments qui poussent les taux vers le haut, note Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Côté entreprises, les banques ont pâti de l'actualité du jour car elles gagnent notamment de l'argent grâce à l'écart entre le coût auquel elles se financent à court terme et les taux auxquels elles prêtent à plus long terme.

Citigroup a lâché 3,45%, JP Morgan Chase a perdu 1,65% et Bank of America a reculé de 1,63%.

Les laboratoires américains Merck et Moderna ont été applaudis à Wall Street après avoir annoncé mercredi des résultats positifs lors de la dernière phase d'essais cliniques de leur vaccin expérimental à ARN messager contre le cancer de la peau.

Le cours de l'action Moderna a été multiplié par plus de 2,5 (+176,97% à 174,38 dollars) soit un gain de plus de 40 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Le titre Merck a lui bondi de 12,62% à 152,23 dollars.

Le distributeur Target (+4,33% à 159,07 dollars) a été recherché après avoir annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes lui permettant de relever ses prévisions annuelles.

L'entreprise a également profité d'un remboursement de près d'un milliard de dollars de droits de douane imposés par l'administration Trump, puis retoqués par la Cour suprême en février dernier.

Les titres associés au secteur des cryptomonnaies ont été aidés par la hausse du bitcoin, à l'image des plateformes d'échange Coinbase (+9,55%) et Robinhood (+4,63%).

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