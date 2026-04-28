WPP se maintient à flot après un 1er trimestre moins mauvais que prévu
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 12:47
Le propriétaire de l'agence Ogilvy, entre autres, a annoncé avoir généré un chiffre d'affaires hors coûts refacturés ( revenue less pass-through costs ) de 2,26 milliards de livres sur les trois premiers mois de l'année, en repli de 8,9%.
A périmètre constant, ses ventes nettes reculent de 6,7%, un repli inférieur à celui attendu par le consensus des analystes (-7,8%) et marquant une amélioration par rapport à la décroissance organique de 6,9% enregistrée au 4e trimestre de l'exercice 2025.
Toutes les régions, de l'Amérique du Nord (-7,8%) à l'Europe (-4,7%) ont vu leur activité se contracter.
Cindy Rose, la directrice générale de l'entreprise, s'est cependant déclarée "encouragée" par la dynamique observée au 1er trimestre, qui valide selon elle le scénario d'une "stabilisation" en attendant un retour à la croissance.
A titre de comparaison, le français Publicis a affiché de son côté une croissance organique de 4,5% au 1er trimestre. L'américain Omnicom doit publier ses résultats trimestriels dans la journée.
Prévisions confirmées
Selon les analystes, le groupe doit non seulement faire face à la perte de gros contrats, comme Mars ou Coca-Cola, mais aussi à son retard pris dans le virage vers l'analyse de données, la transformation numérique et l'IA, ce qui l'oblige à consentir de gros investissements pesant lourdement sur ses comptes à l'heure actuelle.
Pour l'année en cours, le groupe continue de tabler sur une décroissance organique de son chiffre d'affaires de 5% à 9% sur le 1er semestre, avec une amélioration prévue au 2nd semestre, tandis que sa marge opérationnelle est toujours attendue entre 12% et 13% sur l'ensemble de l'exercice.
A 11h20 (heure de Londres), l'action WPP - qui avait touché des plus bas historiques fin mars - grappillait 0,3% à 259,75 pence, dans un marché britannique en repli de 0,1%.
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