Worldline : vers un re-test du plancher des 9,8E

Worldline qui vient de ricocher sous 13,5E (après regroupement des titres par 40) et retombe sous les 10,5E : le titre continue de digérer son augmentation de capital et pourrait s'acheminer vers un re-test du plancher des 9,8E du 6 mai ou des 9,70E du 14 avril.
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