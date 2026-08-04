Plus de 170 migrants secourus lors d'une tentative de traversée de la Manche

Des migrants débarquent du navire l'Argonaute ; ils ont été secourus en mer après que leur embarcation a pris feu lors d'une tentative de traversée de la Manche au port de commerce de Boulogne-sur-Mer, le 4 août 2026 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Une embarcation surchargée, un moteur qui prend feu et une opération de sauvetage d'une rare ampleur : 173 migrants ont été secourus au large de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) mardi alors qu'ils tentaient de rejoindre clandestinement le Royaume-Uni.

Dans la matinée, l'embarcation de fortune "a pris feu à la limite des eaux françaises et britanniques, conduisant ses occupants à se jeter à l'eau", a détaillé la préfecture du Pas-de-Calais en milieu de matinée.

Après avoir initialement recensé 157 exilés pris en charge, la Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (Prémar) a dans l'après-midi revu son bilan à la hausse, à 173 personnes secourues.

"Pour l'instant, nous n'avons aucun blessé grave à déplorer", a souligné dans l'après-midi Thierry Darras, directeur adjoint du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) du Pas-de-Calais, lors d'un point-presse au port de Boulogne-sur-Mer.

Il a en revanche fait état de "blessés légers, (...) des écorchures, des brûlures, des ecchymoses".

Il s'agit de l'une des principales opérations de secours en mer depuis le début des traversées de la Manche à bord de "small boats", du nom des embarcations précaires, en 2018. Le 23 juillet, pour la première fois, un bateau transportant plus de 150 passagers était arrivé en eaux anglaises.

Des migrants attendent après avoir débarqué d'un navire, après leur sauvetage en mer alors que leur embarcation avait pris feu lors d'une tentative de traversée de la Manche, au port de commerce de Boulogne-sur-Mer, le 4 août 2026 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Le sauvetage de mardi est "un rappel très visible à la fois de la dangereuse nature de ces traversées et de l'indifférence que les trafiquants d'être humains ont pour les vies sur ces bateaux", a réagi auprès de la presse le ministre britannique de la Justice, Alex Norris.

Le small boat était parti lundi de Veules-les-Roses, en Seine-Maritime, a précisé dans un communiqué la Prémar.

Moteur en feu

Dans un premier temps, dans la nuit de lundi à mardi, cinq passagers du bateau "nécessitant d'être secourus" avaient été pris en charge et débarqués à Boulogne-sur-Mer, selon la Prémar. Les autres personnes à bord avaient alors "refusé le secours proposé par les moyens français".

Mardi matin, alors que le small boat approchait des eaux britanniques, son moteur a pris feu et "l'intégrité de l'embarcation (s'est dégradée) très rapidement", ajoute la Prémar.

De nombreux navires ont alors été mobilisés, dont des bateaux britanniques.

Les migrants secourus ont été pris en charge sur trois bateaux jusqu'à Boulogne-sur-Mer, a précisé la préfecture du Pas-de-Calais.

Des migrants attendent après avoir débarqué d'un navire après leur sauvetage en mer alors que leur embarcation avait pris feu lors d'une tentative de traversée de la Manche, au port de commerce de Boulogne-sur-Mer, le 4 août 2026 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Ils descendaient ensuite des bateaux, enveloppés dans des couvertures rouges qui leur avaient été distribuées à bord des bateaux, les rescapés ont ensuite été dirigés vers des bus affrêtés pour eux, a constaté une journaliste de l'AFP.

L'association d'aide aux exilés Utopia 56 a assuré à l'AFP qu'une cinquantaine de femmes et enfants qui étaient à bord de l'embarcation sont arrivés dans l'après-midi à Calais, sans solution d'hébergement d'urgence.

Ces dernières semaines, des témoins ont assuré avoir vu apparaître des canots plus longs, dépassant les 12 m contre 8 à 10 m habituellement.

15 décès en 2026

Des migrants montent à bord d'une embarcation de passeurs pour tenter de traverser la Manche au large de la plage de Gravelines, dans le nord de la France, le 29 juillet 2026 ( AFP / Francois LO PRESTI )

Ce "mode d'action (...) s'étend singulièrement", a récemment déploré la Prémar auprès de l'AFP, soulignant en outre que "le nombre de personnes par embarcation ne cesse d'augmenter".

Les gouvernements britanniques successifs ont tous promis de lutter contre ces traversées illégales de la Manche, alors que le phénomène a contribué à l'essor du parti anti-immigration Reform UK de Nigel Farage ces deux dernières années.

Un nouvel accord pour tenter d'empêcher les traversées clandestines de la Manche a été conclu en avril entre Paris et Londres.

Reform UK a estimé que l'intervention de navires britanniques dans le sauvetage de mardi prouverait que le plan présenté lundi par le parti, qui veut déployer la Royal Navy dans la Manche contre les traversées de small boats, est "applicable".

Trois femmes et un homme sont décédés la semaine dernière dans des tentatives de traversée de ce type et 15 depuis le début de l'année, selon un décompte de l'AFP.

Depuis le 1er janvier, 14.526 personnes ont rejoint clandestinement la Grande-Bretagne par la mer, selon les chiffres officiels des autorités britanniques. Un nombre en baisse de plus de 40% par rapport à la même période en 2025.

Environ 200.000 personnes ont rejoint le Royaume-Uni par small boats depuis 2018.