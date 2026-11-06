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World Liberty Financial, soutenue par Trump, lance un programme de rachat de jetons WLFI
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 03:19

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

World Liberty Financial, une entreprise spécialisée dans les cryptomonnaies soutenue par Donald Trump, a annoncé jeudi le lancement d’un programme de rachat de son jeton de gouvernance WLFI, financé par une allocation initiale pouvant inclure les revenus générés par les réserves adossées à son stablecoin USD1 ainsi que d’autres sources.

Cette annonce intervient alors que le jeton WLFI a subi des pressions suite aux résultats moins bons que prévu du Parti républicain lors des élections de mi-mandat américaines de cette semaine.

Le jeton a chuté d’environ 10% depuis le scrutin et affiche une baisse de plus de 60% depuis le début de l’année, selon CoinMarketCap.com.

La société a déclaré que ce programme visait à encourager la participation à la gouvernance de WLFI et à accroître le poids des votes des détenteurs de jetons à long terme. Elle a ajouté que les rachats de jetons étaient appelés à devenir un élément permanent de sa stratégie.

World Liberty a été cofondée en 2024 par le président Donald Trump, ses trois fils et un groupe de partenaires. La famille Trump détient 38% de World Liberty et tire ses revenus de la vente ou de l’utilisation de ses jetons cryptographiques, à savoir le jeton de gouvernance $WLFI et le stablecoin USD1.

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