Macao : un ex-député prodémocratie condamné dans le premier procès lié aux lois de sécurité nationale

Au Kam San, un instituteur devenu l'un des députés prodémocratie ayant siégé le plus longtemps à Macao, pose pour un portrait à Macao, le 12 décembre 2024 ( AFP / Eduardo Leal )

Un tribunal de Macao a condamné vendredi l'ex-député local et militant prodémocratie Au Kam San à 12 ans et six mois de prison pour plusieurs crimes dont la subversion.

Il devient ainsi la première personne condamnée en vertu des lois de sécurité nationale à Macao, qui a le statut de région administrative spéciale chinoise comme Hong Kong.

L'ancien enseignant de 69 ans a longtemps été l'un des leaders du mouvement prodémocratie dans l'ancienne colonie portugaise rétrocédée à la Chine en 1999.

Il a été arrêté en juillet 2025, les autorités l'accusant d'entretenir des liens avec des groupes étrangers mettant la Chine en danger.

L'ex-député a été reconnu coupable vendredi, notamment de "subversion contre le pouvoir politique de l'État", après un procès de trois jours à huis clos en septembre dans l'île.

Au Kam San a fourni "une aide et collaboration à des organisations hostiles étrangères pour la collecte, la préparation et la diffusion publique de diverses images et informations manifestement empreintes de revendications politiques à caractère subversif à l'égard de l'autorité politique de l'État", indique le communiqué du tribunal.

Il a également cherché à "inciter les résidents de Macao à la haine envers le gouvernement" dans l'intention de "renverser et de porter atteinte au système fondamental de l'État", ajoute-t-il.

L'Union européenne avait condamné l'an dernier son arrestation, estimant que celle-ci ne faisait qu'accroître les inquiétudes concernant "l'érosion du pluralisme politique" dans ce territoire.

Macao dispose de son propre système juridique, largement fondé sur le droit portugais, mais a adopté une loi sur la sécurité nationale en 2009 punissant les actes de trahison, sécession et subversion contre le pouvoir central, élargie en 2023 avec l'objectif affiché de prévenir les ingérences étrangères.

Veillées commémoratives

L'ONG Justice Abroad a indiqué en juillet que la famille de M. Au, notamment son épouse et ses trois filles, n'avait pas été autorisée à le voir ni à lui parler depuis des mois, à part un appel de moins d'une minute, le lendemain de son arrestation.

"Mon père a consacré plus de 30 ans de sa vie au service du peuple de Macao. Près d'une année s'est écoulée, et nous sommes toujours dans l'incapacité de communiquer avec lui", a déclaré sa fille Cherry, citée dans un communiqué dans lequel elle demandait un "procès équitable".

Enseignant, Au Kam San est entré en politique après la répression de 1989 en Chine.

Il a été conseiller municipal avant d'être élu à cinq reprises entre 2001 et 2021 au Parlement de Macao.

Depuis les années 1990, il avait contribué à organiser des veillées commémorant les victimes de la répression sur la place Tiananmen. Macao et Hong Kong ont longtemps été les seuls endroits en Chine où de telles commémorations publiques pouvaient avoir lieu.

Jason Chao, un proche du militant, a déclaré à l'AFP que l'ancien député était considéré à Macao comme quelqu'un qui "n'avait pas peur de s'opposer à ceux qui détiennent le pouvoir" et avait notamment dénoncé la corruption dans l'île aux casinos gigantesques.

En 2024, Au Kam San reconnaissait que son action avait eu peu d'effets tangibles. "J'admets que, dans la lutte pour la démocratie, nous n'avons rien accompli, mais je crois au fait de semer des graines et de leur donner une chance de pousser", avait-il déclaré à l'AFP en 2024.

"Même si nous traversons un hiver rigoureux, si des changements surviennent dans l'environnement extérieur, ces graines à Macao pourraient encore avoir une chance de germer et de tracer une nouvelle voie vers la démocratie", avait-il ajouté.