Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* KERING PRTP.PA - Le directeur de la création de Balenciaga, Pierpaolo Piccioli, va quitter son poste au sein de la maison de mode, a annoncé jeudi le géant français du luxe Kering PRTP.PA , propriétaire de la marque espagnole.

* EURONEXT ENX.PA a annoncé jeudi un programme de rachat d'actions d'un montant de 350 millions d'euros, le bénéfice trimestriel de l'opérateur boursier ayant dépassé les attentes, soutenu par la croissance de ses deux divisions de négoce.

* VICAT VCTP.PA a relevé jeudi son objectif de croissance du chiffre d'affaires pour 2026, le groupe citant un bon niveau d'activité au troisième trimestre, tiré par la performance des pays émergents et la reprise aux Etats-Unis.

* TP TEPRF.PA - Le spécialiste français des centres d'appel a révisé à la baisse son objectif annuel de chiffre d'affaires, jeudi, le groupe disant vouloir prendre en compte la faiblesse de ses services "Trust & Safety" et l'environnement sectoriel.

* GENFIT GNFT.PA a annoncé jeudi que sa trésorerie et équivalents de trésorerie actuels permettent un financement de ses activités au-delà de fin 2028, la croissance attendue des revenus futurs de la biotech française devant ensuite lui permettre de progresser vers la rentabilité.

* IAG ICAG.L et DAIMLER TRUCK DTGGe.DE doivent publier leurs résultats respectifs vendredi avant l'ouverture de la Bourse.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N46G1RH

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)