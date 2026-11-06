Cuba : la journaliste Yoani Sanchez et la dissidente Berta Soler libérées

La journaliste cubaine Yoani Sanchez, le 22 avril 2015 à Santiago du Chili ( AFP / VLADIMIR RODAS )

L'une des figures du journalisme indépendant à Cuba, Yoani Sanchez, et la dissidente Berta Soler, dirigeante du mouvement des Dames en blanc, ont été libérées jeudi après plusieurs heures de détention à La Havane.

"Je viens d'arriver chez moi, merci à tous pour la solidarité et pour avoir relayé l'information sur l'arrestation arbitraire que j'ai subie ce matin. C'est ce soutien qui a réussi à faire sauter les verrous et à ouvrir les barreaux", a écrit en début de soirée Yoani Sanchez sur la plateforme X.

Le quotidien en ligne 14ymedio, que Mme Sanchez a fondé et qu'elle dirige, a précisé que la journaliste a été inculpée d'"atteinte à l'ordre constitutionnel". À Cuba, ce délit peut couvrir des infractions diverses, dont les actions considérées comme cherchant à modifier le système politique communiste.

14ymedio avait annoncé dans la matinée que la journaliste avait été "enlevée par la police politique" alors qu'elle sortait de son domicile dans le quartier de Nuevo Vedado pour faire des courses.

L'ONG Reporters sans frontières avait condamné sur X l'arrestation de la journaliste et exigé "sa libération immédiate, des garanties pour sa sécurité et la fin de la persécution contre le journalisme indépendant".

Son arrestation est survenue le même jour que celle de la dirigeante du mouvement des Dames en blanc, Berta Soler, 63 ans, en compagnie d'une autre membre du collectif, Maria Cristina Labrada, "en pleine rue" alors qu'elles sortaient de la maison de l'une d'elles, a indiqué à l'AFP Angel Moya, le mari de la dissidente.

M. Moya, lui-même opposant au gouvernement communiste, a indiqué dans la soirée à l'AFP que les deux femmes avaient été libérées après avoir passé plusieurs heures détenues dans deux unités de police distinctes.

Prix Sakharov

Le mouvement des Dames en blanc, formé de mères et d'épouses d'opposants arrêtés en 2003 sous Fidel Castro (1959-2006), a été récompensé en 2005 du Prix Sakharov du Parlement européen. Les femmes qui en font partie s'habillent de blanc en signe de protestation pacifique.

Berta Soler fait régulièrement l'objet d'arrestations allant de plusieurs heures à quelques jours. Elle est aussi fréquemment empêchée de sortir de chez elle par les autorités.

Yoani Sanchez, 51 ans, a quant à elle remporté en 2008 le prix Ortega y Gasset, l'une des plus importantes distinctions pour le journalisme en espagnol. Elle a figuré la même année dans le classement des 100 personnes les plus influentes au monde du magazine américain Time.

Son journal en ligne, critique de la gestion du gouvernement, dénonce régulièrement la censure et le harcèlement exercés par les autorités contre les opposants.

Les journalistes indépendants cubains subissent régulièrement des pressions de la part des autorités.

Selon une loi votée en 2023, les médias d'État, contrôlés par le Parti communiste, sont les seuls autorisés sur l'île.

Plusieurs médias indépendants en ligne ont toutefois vu le jour ces dernières années et ont jusque-là survécu tant bien que mal dans un vide juridique. Les Cubains ne peuvent y accéder que moyennant un réseau privé virtuel (VPN).

Le journal 14ymedio affirme que plusieurs collaborateurs de médias d'opposition ont été arrêtés dans la rue ces dernières semaines, puis relâchés après avoir écopé d'amendes ou d'avertissements.