Workday va investir plus de 200 MEUR en France

Workday fait part d'un plan d'investissement de plus de 200 MEUR en France au cours des trois prochaines années, plan qui "vise à aider les organisations françaises à adopter une IA responsable dans les domaines des ressources humaines et de la finance, à développer la prochaine génération de talents de l'IA et à renforcer un écosystème local de partenaires de confiance ainsi que des infrastructures cloud souveraines".

L'un des piliers majeurs de cette initiative est le lancement du programme Workday Talent Booster, dans un premier temps exclusivement destiné aux partenaires de Workday. Son objectif est de former et d'accompagner plus de 500 collaborateurs, étudiants et experts métiers au cours des trois prochaines années afin qu'ils puissent rejoindre les équipes des partenaires de Workday en France.

Dans une seconde phase, Workday prévoit d'étendre ce programme à l'ensemble de ses clients, avec l'ambition de permettre la formation et le recrutement de 1 000 professionnels au total sur l'ensemble du territoire français. Le programme Talent Booster se concentrera sur les compétences les plus recherchées dans les domaines des ressources humaines, de la finance et de l'IA.

Pour répondre à la demande croissante en technologies d'IA, la société américaine de logiciels de gestion renforce son écosystème français à travers une stratégie fondée sur la proximité régionale et la confiance mutuelle, une dynamique déjà visible à travers les sessions de recrutement menées conjointement avec France Travail et Liora by OMNES Education.

Au coeur de cette stratégie figure le développement du modèle VAR ( Value Added Reseller ), qui associe les technologies de pointe de Workday à une expertise de conseil locale et spécialisée. Dans ce cadre, Workday a autorisé ses partenaires HR Path, BNB, Mercer, Adapt1, Inetum et Aberdeen Services à commercialiser et à déployer ses solutions en France.

Afin d'accompagner plus spécifiquement la modernisation des entreprises de taille intermédiaire (ETI) souhaitant accélérer leur développement à l'international, Workday déploie également Workday GO en France. Destinée aux organisations de 500 collaborateurs et plus, cette offre associe les technologies RH, finance et IA de Workday à des services de conseil et d'implémentation délivrés par un réseau de partenaires français de confiance.