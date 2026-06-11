 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wizz Air fait mieux que prévu en 2026, les investisseurs apprécient
information fournie par AOF 11/06/2026 à 11:05

(Zonebourse.com) - La compagnie aérienne hongroise est parvenue de justesse à terminer l'exercice dans le vert, avec un bénéfice timide de 1,3 MEUR alors que le consensus tablait sur une perte. Une performance saluée par le marché : à Londres, le titre progresse de 5,40%, à 1 020 pence.

Wizz Air a publié un bénéfice net de 1,3 MEUR au titre de son exercice 2025-2026 clos le 31 mars, très loin du gain de 213,9 MEUR enregistré un an plus tôt. Si la chute est brutale (-99,4%) le consensus S&P prévoyait une perte de 5,4 MEUR, même si la compagnie visait pour sa part un résultat net compris entre l'équilibre et un léger bénéfice.

Le transporteur hongrois enregistre ainsi un BPA de 0,03 EUR, alors que le consensus était à -0,13 EUR.

De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 8% à 5,69 MdsEUR (consensus : 5,76 MdsEUR), porté par une hausse de 10% du nombre de passagers transportés, à un niveau record de 69,7 millions.

La capacité en sièges a augmenté de 10,5%, tandis que le coefficient de remplissage a légèrement reculé à 90,7%, contre 91,2% un an plus tôt.

L'EBITDA atteint 1,32 MdEUR ( 16,2%), au-dessus du consensus (1,20 MdEUR), tandis que le résultat opérationnel a reculé de 16,6% à 139,7 MEUR, là aussi largement au-dessus des attentes du consensus (82,9 MEUR).

Enfin, si les dépenses de carburant ont diminué de 1,9% à 1,76 MdEUR, les coûts de maintenance ont bondi de 40,1%.

"Nous sommes bien positionnés pour assurer une croissance durable et créer de la valeur sur le long terme", assure Jozsef Váradi, directeur général de Wizz Air.

Concernant les perspectives, Wizz Air n'a pas fourni d'objectif financier annuel, invoquant le manque de visibilité sur les saisons commerciales ainsi que les incertitudes géopolitiques liées au conflit avec l'Iran et à la situation au Moyen-Orient.

Le groupe anticipe toutefois une croissance de capacité de 15% au premier trimestre et de 20% au deuxième trimestre de son nouvel exercice.

La réaction des analystes

A la suite de cette publication, Bernstein confirme son conseil "performance de marché" sur Wizz Air, avec un objectif de cours inchangé à 1 300 pence.

Le broker juge "courageuse" la décision de la compagnie de maintenir une forte croissance de ses capacités en 2027 malgré un environnement plus difficile. Il estime que la progression prévue des sièges, qui pourrait atteindre 25% sur l'exercice, accroît les risques opérationnels et financiers.

La note souligne que cette stratégie intervient alors que les prix du carburant augmentent sensiblement, un poste qui représentait 31% du chiffre d'affaires en 2026. Bernstein considère qu'il sera difficile de gérer un tel niveau de croissance tout en préservant la rentabilité.

D'après le broker, le maintien d'une expansion soutenue au second semestre, alors que la saison est traditionnellement moins favorable, renforce les incertitudes sur les résultats futurs du groupe.

De son côté, UBS confirme son conseil "achat" sur Wizz Air, avec un objectif de cours inchangé à 1 430 pence.

Le broker considère que les résultats 2026 ne réservent "aucune surprise", mais met en avant plusieurs éléments positifs susceptibles de soutenir sa thèse d'investissement. UBS souligne notamment l'amélioration du bilan, avec une hausse de la trésorerie à 2,1 MdsEUR et une réduction du levier financier à 3,7x (contre 4,4x précédemment).

La note évoque des perspectives plus favorables concernant les immobilisations liées aux moteurs GTF, le nombre d'appareils cloués au sol devant reculer à 15-20 unités d'ici fin 2027, ainsi qu'un RASK estival redevenu positif.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

WIZZ AIR
11,680 EUR Tradegate +2,64%
WIZZ AIR
1 016,000 GBX LSE +5,07%
WIZZ AIR
11,1400 USD OTCBB 0,00%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/06/2026 à 11:05:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Depuis jeudi, quelques clics suffisent aux utilisateurs des services de streaming pour savoir si des morceaux 100% IA se cachent dans leur playlist, un outil gratuit lancé par la plate-forme Deezer. ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Submergée, l'industrie musicale tente de refouler la déferlante de l'IA
    information fournie par AFP 11.06.2026 11:39 

    Confrontée à la déferlante de l'intelligence artificielle, l'industrie musicale cherche encore la parade et réplique en ordre dispersé, avec des outils de détection de morceaux générés par cette technologie ou en signant des accords avec les sociétés d'IA pour ... Lire la suite

  • Photo d'éoliennes à Tinténiac, Ile-et-Vilaine, le 28 mars 2026 ( AFP / Damien MEYER )
    Recherche en vue sur les interactions entre éoliennes et météo locale
    information fournie par AFP 11.06.2026 11:39 

    Météo-France et l'institut de recherche sur l'énergie Ifpen ont signé un accord pour étudier les interactions entre les éoliennes et les conditions météo locales, ont annoncé jeudi les deux établissements publics. L'accord-cadre d'une durée de cinq ans doit permettre ... Lire la suite

  • (Crédits: Adobe Stock / image générée par IA)
    PEA : pourquoi les épargnants y reviennent
    information fournie par Tout sur mes finances  11.06.2026 11:26 

    Porté par la bonne tenue des marchés boursiers et par sa fiscalité avantageuse, le plan d'épargne en actions a enregistré une nette progression l'an dernier. Le plan d'épargne en actions (PEA) poursuit son redressement. Selon une étude publiée le 26 mai 2026 par ... Lire la suite

  • Un homme est jugé pour viol par soumission chimique de sa compagne devant la cour criminelle de Lyon, le 11 juin 2026 ( AFP / Jeff PACHOUD )
    Un Lyonnais, qui échangeait avec Dominique Pelicot, jugé pour viol par soumission chimique
    information fournie par AFP 11.06.2026 11:18 

    Un homme, qui a été en contact sur internet avec Dominique Pelicot, a refusé jeudi de reconnaître "l'intégralité des faits" à l'ouverture de son procès à Lyon pour viol par soumission chimique sur sa compagne. "Je suis là pour apporter un éclairage sur ce que j'ai ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
92,49 -2,64%
CAC 40
8 219,71 +0,71%
SOITEC
129,35 +3,19%
STELLANTIS
5,753 -0,43%
2CRSI
50,45 +2,96%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank