Wizz Air fait mieux que prévu en 2026, les investisseurs apprécient

(Zonebourse.com) - La compagnie aérienne hongroise est parvenue de justesse à terminer l'exercice dans le vert, avec un bénéfice timide de 1,3 MEUR alors que le consensus tablait sur une perte. Une performance saluée par le marché : à Londres, le titre progresse de 5,40%, à 1 020 pence.

Wizz Air a publié un bénéfice net de 1,3 MEUR au titre de son exercice 2025-2026 clos le 31 mars, très loin du gain de 213,9 MEUR enregistré un an plus tôt. Si la chute est brutale (-99,4%) le consensus S&P prévoyait une perte de 5,4 MEUR, même si la compagnie visait pour sa part un résultat net compris entre l'équilibre et un léger bénéfice.

Le transporteur hongrois enregistre ainsi un BPA de 0,03 EUR, alors que le consensus était à -0,13 EUR.

De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 8% à 5,69 MdsEUR (consensus : 5,76 MdsEUR), porté par une hausse de 10% du nombre de passagers transportés, à un niveau record de 69,7 millions.

La capacité en sièges a augmenté de 10,5%, tandis que le coefficient de remplissage a légèrement reculé à 90,7%, contre 91,2% un an plus tôt.

L'EBITDA atteint 1,32 MdEUR ( 16,2%), au-dessus du consensus (1,20 MdEUR), tandis que le résultat opérationnel a reculé de 16,6% à 139,7 MEUR, là aussi largement au-dessus des attentes du consensus (82,9 MEUR).

Enfin, si les dépenses de carburant ont diminué de 1,9% à 1,76 MdEUR, les coûts de maintenance ont bondi de 40,1%.

"Nous sommes bien positionnés pour assurer une croissance durable et créer de la valeur sur le long terme", assure Jozsef Váradi, directeur général de Wizz Air.

Concernant les perspectives, Wizz Air n'a pas fourni d'objectif financier annuel, invoquant le manque de visibilité sur les saisons commerciales ainsi que les incertitudes géopolitiques liées au conflit avec l'Iran et à la situation au Moyen-Orient.

Le groupe anticipe toutefois une croissance de capacité de 15% au premier trimestre et de 20% au deuxième trimestre de son nouvel exercice.

La réaction des analystes

A la suite de cette publication, Bernstein confirme son conseil "performance de marché" sur Wizz Air, avec un objectif de cours inchangé à 1 300 pence.

Le broker juge "courageuse" la décision de la compagnie de maintenir une forte croissance de ses capacités en 2027 malgré un environnement plus difficile. Il estime que la progression prévue des sièges, qui pourrait atteindre 25% sur l'exercice, accroît les risques opérationnels et financiers.

La note souligne que cette stratégie intervient alors que les prix du carburant augmentent sensiblement, un poste qui représentait 31% du chiffre d'affaires en 2026. Bernstein considère qu'il sera difficile de gérer un tel niveau de croissance tout en préservant la rentabilité.

D'après le broker, le maintien d'une expansion soutenue au second semestre, alors que la saison est traditionnellement moins favorable, renforce les incertitudes sur les résultats futurs du groupe.

De son côté, UBS confirme son conseil "achat" sur Wizz Air, avec un objectif de cours inchangé à 1 430 pence.

Le broker considère que les résultats 2026 ne réservent "aucune surprise", mais met en avant plusieurs éléments positifs susceptibles de soutenir sa thèse d'investissement. UBS souligne notamment l'amélioration du bilan, avec une hausse de la trésorerie à 2,1 MdsEUR et une réduction du levier financier à 3,7x (contre 4,4x précédemment).

La note évoque des perspectives plus favorables concernant les immobilisations liées aux moteurs GTF, le nombre d'appareils cloués au sol devant reculer à 15-20 unités d'ici fin 2027, ainsi qu'un RASK estival redevenu positif.

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