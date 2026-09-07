WITBE : Les dernières innovations de WITBE au salon IBC 2026 : grâce à un usage adapté de l'IA, une puissance de tests décuplés, des analyses vidéo automatisées, des alertes toujours pertinentes

À l'occasion du salon IBC 2026 à Amsterdam (du 11 au 14 septembre 2026), Witbe dévoilera ses nouvelles technologies de test & monitoring natives IA : des démonstrations de nouvelles fonctionnalités et une conférence sur la technologie Witbe Agentic AI seront présentées lors de ce salon majeur.

Paris, le 7 septembre 2026 - 18h00 - Witbe (Euronext Growth – FR0013143872 – ALWIT) , acteur de référence du monitoring des flux vidéo et des tests automatisés post-devices , sera présent lors du salon IBC 2026, salon professionnel consacré aux technologies audiovisuelles, du 11 au 14 septembre 2026 à Amsterdam (Pays-Bas). Pour Witbe, ce salon sera centré sur la nouvelle plateforme Witbe Agentic AI , 1 ère infrastructure AI-native dédiée aux tests automatisés et au monitoring des flux vidéo et services de streaming.

Regardez un test se construire lui-même sur un appareil réel grâce à l'IA !

Sur son stand, Witbe fera la démonstration de prompts IA qu'aucun script algorithmique ne pourrait gérer durablement : « Sélectionner le dernier épisode d'une série donnée » ou « Vérifier que tout ce qui apparaît à l'écran est adapté à un profil enfant ». Cette dernière évaluation, semblable à celle d'un utilisateur humain, est impossible à réaliser avec des tests automatisés reposant uniquement sur la comparaison d'images.

Les agents IA développés par Witbe prennent en compte les éléments impossibles à gérer en automatisation traditionnelle de tests : fenêtres contextuelles, mise en veille, messages système et mises à jour journalières des interfaces. À titre d'exemple, lorsqu'une grande entreprise européenne de services de streaming a entièrement repensé sa page d'accueil à l'occasion du lancement du film Superman, les tests opérés grâce aux technologies Witbe se sont adaptés en cours d'exécution, ont continué à s'opérer et ont même permis de valider la cohérence des nouveaux éléments visuels.

Au-delà des tests de disponibilité, l' Agentic SDK, basé sur un framework Python, combine dans un même scénario des étapes pilotées par l'IA et des étapes algorithmiques. Les clients mesurent ainsi des KPI de performance tels que le temps de démarrage, buffering, et qualité vidéo selon une approche basée sur le MOS ( Mean Opinion Score ), etc. Cette approche hybride permet de doser la part d'IA dans chaque test, de 0 à 100% par scénario, et de garder la main sur la consommation de tokens et le budget IA.

L'article technique Witbe, retenu par le comité de lecture d'IBC 2026 et intitulé « Agentic AI for Smart TV QA: A Production Field Study Across Multiple Platforms and Languages », documente huit mois d'utilisation de l'IA agentique en production. Avec la même infrastructure de tests, un seul ingénieur est passé de 78 à 316 tests maintenus pour 280 626 exécutions, tout en absorbant chaque changement d'interface sans intervention.

Yoann Hinard, COO de Witbe, présentera les conclusions de cet article lors de la session « Streaming Technology 2 », le samedi 12 septembre 2026, de 15h45 à 16h45.

Short-form et vidéo verticale : l'analyse de la qualité vidéo partout, sur tous les supports

Les vidéos courtes ( short-form ) sont désormais omniprésentes. Dans le sillage des flux proposés par les réseaux sociaux, toutes les grandes plateformes de streaming ont annoncé au cours des derniers mois un format short-form construit à partir de leur catalogue : Netflix, Prime Video, Disney+ et Peacock ont tous intégré des feeds de clips (flux verticaux de vidéos courtes que l'on fait défiler en continu) directement dans leurs applications. Ces feeds arrivent désormais sur les Smart TV, où un contenu pensé pour un téléphone doit s'afficher sur un grand écran. Witbe valide l'ensemble de ces expériences en production.

Pour l'une des plus grandes entreprises mondiales de réseaux sociaux, Witbe supervise les feeds short-form à l'échelle mondiale : 100 appareils mobiles réels exécutant plus de 300 000 tests par mois, auxquels s'ajoute une surveillance dédiée des flux sur les Smart TV Samsung et TCL, Fire TV et autres appareils de streaming connectés.

Les KPI mesurés incluent le temps avant l'affichage de la première vidéo, les performances lors du défilement du flux, la qualité vidéo lors des transitions rapides, la synchronisation audio/vidéo et la durée de chargement des publicités.

Des publicités vérifiées partout où elles apparaissent : sur la pelouse du stade, autour du terrain et pendant les coupures publicitaires

Witbe vérifie désormais les publicités bien au-delà des coupures publicitaires classiques, notamment deux formats presque impossibles à superviser : le « virtual signage », ces habillages sponsors insérés directement dans l'image du match, et les publicités « stay-live », où l'action se poursuit dans un cadre aux couleurs de l'annonceur. Il s'agit d'emplacements premium invisibles pour les systèmes traditionnels de monitoring compte tenu de l'absence de coupure, de marqueur SCTE ou d'écran de transition.

Witbe les suit en direct à partir des définitions fournies par le client, en consignant chaque occurrence avec son timecode et une preuve vidéo. Un dispositif de monitoring aussi spécialisé nécessitait auparavant plusieurs jours de mise en place, lorsqu'il était réalisable. Avec Witbe Agentic AI , il peut désormais être déployé en quelques heures.

Lors des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA, Witbe a supervisé la diffusion sur plus de 100 appareils réels répartis sur près de 30 sites en Europe et en Amérique du Nord, en comparant les flux régionaux entre eux.

Si les systèmes traditionnels backend confirment qu'une publicité a été diffusée, seul l'écran de l'appareil confirme qu'elle a été vue.

Vérification des sous-titres : tels que les spectateurs les voient !

Les défaillances sur les sous-titres des vidéos échappent au monitoring réseau traditionnel : le flux contient bien les données de sous-titrage, et le système signale donc une diffusion valide, quel que soit le texte réellement affiché à l'écran.

Witbe vérifie les sous-titres tels qu'ils s'affichent sur l'appareil : présence, langue, synchronisation du texte avec l'audio, chevauchement avec des images, nombre de lignes, caractères corrompus, etc.

Une analyse fondée sur l'IA compare le texte des sous-titres à la bande audio ; des contrôles déterministes prennent en charge le timing et le rendu. Chaque anomalie signalée renvoie à la vidéo enregistrée correspondante.

Un monitoring qui explique ses résultats : Smartgate AI

Witbe présentera également Smartgate AI , la nouvelle brique d'intelligence de sa plateforme de restitution de données.

Des questions formulées en langage naturel, telles que « Quels sont les tests qui échouent le plus cette semaine ? », renvoient une réponse fondée sur les résultats mesurés, graphiques à l'appui.

Les exécutions en échec sont comparées aux exécutions réussies afin d'identifier la cause. Les tendances de dégradation sont détectées sur différents appareils, opérateurs et régions avant de se transformer en incidents. Le rapport d'exécution cale la vidéo sur l'instant exact de la mesure. L'investigation de la source du problème passe de plusieurs minutes à quelques secondes.

Plus de nouveautés dévoilées à Amsterdam

Witbe déploie en continu de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA. À ce rythme, les prochaines semaines avant l'ouverture du salon apporteront encore de nouvelles avancées.

« Nos clients constatent des gains de productivité qu'ils n'imaginaient pas possibles, alors que la nouvelle suite Witbe n'est déployée que depuis quelques mois », déclare Mathieu Planche, Directeur général adjoint de Witbe . « L'IA était le chaînon manquant qui apporte à notre technologie des capacités nouvelles et en constante évolution : elle donne à nos tests la capacité de raisonnement d'un véritable spectateur et leur permet de continuer à fonctionner même lorsque tout change à l'écran. Et le rythme s'accélère. Nous prévoyons d'arriver à l'IBC avec encore plus de nouveautés à dévoiler ! »

À propos de Witbe

Acteur de référence sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéo, Witbe offre une approche inégalée pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, VOD, streaming OTT, etc.), quel que soit le type d'appareil utilisé (PC, smartphone, STB, Smart TV, etc.) et à travers tous les types de réseaux (fibre, 5G, OTT, IPTV, etc.).

Grâce à ses robots Witbox et à la Witbe Software Suite, les équipes peuvent reproduire le comportement des utilisateurs sur de vrais appareils pour tester, analyser et garantir la disponibilité, la performance et la qualité des services vidéo. Opérateurs télécoms, diffuseurs et fournisseurs de contenus?: tous font confiance à Witbe pour assurer une qualité d'expérience irréprochable à leurs abonnés.

Dernière avancée majeure, Witbe Agentic AI permet à ses utilisateurs de créer, planifier, exécuter et analyser plus de tests à grande échelle, à partir de simples prompts et sans être impactés par les évolutions d'interface ou les fenêtres contextuelles intempestives. Cette nouvelle génération d'automatisation apporte robustesse, vitesse et résilience aux équipes QA et opérations.

Implanté à l'international et coté sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT), le groupe compte plus de 300 clients dans 50 pays et dispose de bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.

Plus d'informations sur Witbe.net .

Marie-Véronique Lacaze - Présidente-Directrice générale

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