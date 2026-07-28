WITBE : Initiation de la couverture du titre Witbe par le bureau d'analyse financière de TP ICAP

Initiation de la couverture du titre Witbe par le bureau d'analyse financière de TP ICAP

Recommandation à l'Achat avec un objectif de cours fixé à 5,10 €

Paris, le 28 juillet 2026 - 17h45 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT) , acteur de référence du monitoring des flux vidéo et des tests automatisés post-devices , informe de l'initiation de couverture de son titre par le bureau d'analyse financière de la société de Bourse TP ICAP, dans le cadre d'un contrat de recherche sponsorisée.

Dans son étude intitulée « Testing the recovery » publiée le 28 juillet 2026, TP ICAP a initié le suivi du titre Witbe avec une recommandation à l'Achat et un objectif de cours de 5,10 €, soit un potentiel de +65% (sur la base du cours de clôture de l'action Witbe au 27 juillet 2026).

« La proposition de valeur de Witbe a été fortement revalorisée par l'intégration de l'IA agentique dans son offre. En démultipliant les capacités d'automatisation dans la génération et la maintenance de scripts, l'IA agentique casse un plafond de verre et ouvre une opportunité unique de développement des usages et de changement d'échelle.

Le retour à la croissance s'appuiera en premier ressort sur une meilleure monétisation de la base installée (infrastructure de robots déployée) avec un potentiel d'upsell (licences logicielles, services cloud, tokens) important. Avec un taux de marge brute > 90% et une base de coûts rationalisée (3 M€ d'économies générées sur la période 2023-2025), le retour à la croissance attendu sur 2026-2027 devrait générer un fort levier opérationnel et conduire à un fort rebond de l'EBITDA.

Ce retour à la croissance et le rebond des résultats qui doit en résulter devraient permettre au titre de poursuivre sa trajectoire de revalorisation. » écrit Jean-Pierre Tabart, analyste financier chez TP ICAP .

Agenda financier

Date Publication Mercredi 23 septembre 2026 Résultats semestriels 2026 Mardi 26 janvier 2027 Chiffre d'affaires annuel 2026 Mercredi 28 avril 2027 Résultats annuels 2026

Les publications interviendront après la clôture du marché Euronext Growth à Paris.

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

À propos de Witbe

Acteur de référence sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéo, Witbe offre une approche inégalée pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, VOD, streaming OTT, etc.), quel que soit le type d'appareil utilisé (PC, smartphone, STB, Smart TV, etc.) et à travers tous les types de réseaux (fibre, 5G, OTT, IPTV, etc.).

Grâce à ses robots Witbox et à la Witbe Software Suite, les équipes peuvent reproduire le comportement des utilisateurs sur de vrais appareils pour tester, analyser et garantir la disponibilité, la performance et la qualité des services vidéo. Opérateurs télécoms, diffuseurs et fournisseurs de contenus?: tous font confiance à Witbe pour assurer une qualité d'expérience irréprochable à leurs abonnés.

Dernière avancée majeure, Witbe Agentic AI permet à ses utilisateurs de créer, planifier, exécuter et analyser plus de tests à grande échelle, à partir de simples prompts et sans être impactés par les évolutions d'interface ou les fenêtres contextuelles intempestives. Cette nouvelle génération d'automatisation apporte robustesse, vitesse et résilience aux équipes QA et opérations.

Implanté à l'international et coté sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT), le groupe compte plus de 300 clients dans 50 pays et dispose de bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.

Plus d'informations sur Witbe.net .

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