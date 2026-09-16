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WisdomTree lance deux nouveaux ETC sur l'argent physique couverts contre le risque de change
information fournie par AOF 16/09/2026 à 11:36
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(Zonebourse.com) - WisdomTree, acteur mondial de l'innovation financière, annonce le lancement de deux nouveaux ETC (Exchange-Traded Commodity) sur l'argent physique, couverts contre le risque de change en euros (EUR) et en livres sterling (GBP), cotés sur Börse Xetra, Borsa Italiana et la Bourse de Londres : WisdomTree Physical Silver - EUR Daily Hedged (AGSE) et WisdomTree Physical Silver - GBP Daily Hedged (PAGP).

Ces ETC (titres de créance adossés à une matière première) affichent des frais de gestion de 0,25% et des frais de couverture de 0,10%. Ces nouveaux produits visent à offrir aux investisseurs en euros et en livres un accès efficient au marché de l'argent, tout en contribuant à atténuer l'impact des fluctuations des taux de change EUR/USD et GBP/USD.

"Ces ETC offrent aux investisseurs une manière simple et transparente de s'exposer au cours au comptant de l'argent. Physiquement adossés à de l'argent alloué et conservé dans des coffres sécurisés, ils associent un accès à faible coût à une structuration de qualité institutionnelle. L'argent présente une thèse d'investissement diversifiée, combinant les caractéristiques d'un métal précieux et d'un métal industriel. Tout en conservant une forte corrélation avec l'or et en pouvant bénéficier d'un contexte macroéconomique incertain, il joue également un rôle essentiel dans les applications industrielles et la transition énergétique, notamment les panneaux solaires, les véhicules électriques et l'électronique

avancée", explique WisdomTree.

"Avec la croissance de la demande liée aux technologies d'énergie renouvelable et l'essor des usages industriels, l'argent bénéficie de moteurs structurels en plus des facteurs macroéconomiques traditionnels, offrant une exposition à des thématiques à la fois cycliques et de long terme", ajoute le groupe.

Le lancement de ces ETC répond à une demande croissante d'expositions plus ciblées, notamment dans un contexte où la volatilité des devises peut influencer significativement les rendements des investisseurs non exposés au dollar.

WisdomTree gère 43,2 milliards de dollars à travers sa gamme d'ETP (Exchange-Traded Product = Produit Négocié en Bourse) sur les matières premières.

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