Pièces de F-35 retrouvées à Hong Kong : le matériel dérouté n'est "pas sensible", assure un ministre australien

Plusieurs pièches détachées de l'avion furtif américain ont été détournées vers Hong-Kong en provenance de l'Australie. La question d'un éventuel accès de la Chine à ces éléments technologiques, sous fort contrôle, se pose.

Un F-35, dans le ciel de Londres, en juillet 2026 (illustration) ( AFP / TOBY SHEPHEARD )

Les pièces détachées de l'avion de combat américain ultra-sophistiqué F-35, détournées de l'Australie vers Hong Kong, ne sont pas "sensibles", a assuré mardi 22 septembre le ministre australien de la Défense Richard Marles, confirmant que Canberra participait à l'enquête en cours.

Le média Politico a rapporté qu'une cargaison de pièces détachées de F-35, comprenant une verrière (la partie vitrée et transparente du cockpit) dont la technologie permettrait de réduire sa signature radar, a été détournée vers Hong Kong après avoir quitté l'Australie, faisant craindre que la Chine ait pu accéder au système d'armes.

Selon Politico, on ignore pourquoi le matériel a été dérouté et qui le détient actuellement. M. Marles a confirmé l'incident et a affirmé que l'Australie enquêtait aux côtés des Etats-Unis et du constructeur Lockheed Martin.

"Il ne s'agit pas d'équipements ou de pièces sensibles", a assuré le ministre, ajoutant que "la question de ce qu'il s'est produit sera gérée par les Etats-Unis et par Lockheed."

Selon lui, Lockheed Martin était chargé de gérer la chaîne d'approvisionnement mondiale du F-35.

Politico a indiqué que le constructeur avait fait appel à une autre société pour expédier les pièces, destinés aux Etats-Unis mais retrouvés à Hong Kong.

L'Australie possède 72 avions F-35 et fait partie des sept pays, en dehors des Etats-Unis, qui partagent un stock mondial de pièces détachées, avec notamment le Canada, le Danemark, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège et le Royaume-Uni.

Douze autres pays ont acheté cet avion de combat, parmi lesquels le Japon, Singapour et la Corée du Sud.

L'Australie dispose d'un entrepôt destiné à fournir l'Asie-Pacifique en pièces de rechange pour le F-35. Des responsables ont affirmé l'an dernier que le pays ne contrôlait ni ne dirigeait les exportations depuis cet entrepôt. Deux sources ont indiqué à l'AFP que le programme était géré par l'armée américaine. Le constructeur Lockheed Martin a indiqué ne pas pouvoir parler des exportations pour des raisons de sécurité.