Un client passe devant un présentoir de salles de bains équipées dans un magasin B&Q de Manchester

Kingfisher grimpe en Bourse mardi après ‌avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel, le groupe bricolage ayant publié une croissance semestrielle de ​9,9%, avec ses gains de parts de marché au Royaume-Uni, en Pologne et en Espagne.

À Londres, l'action du propriétaire des enseignes B&Q et Screwfix au Royaume-Uni, ainsi que de Castorama et Brico ​Dépôt, a bondi de 8,8% à l'ouverture des marchés.

Kingfisher a indiqué que la forte croissance des ventes de Screwfix en Pologne ​et dans la péninsule ibérique, portée notamment par ⁠des initiatives dans le commerce électronique, l'innovation produit et les catégories saisonnières, avait été partiellement ‌compensée par la baisse des ventes de B&Q et de Brico Dépôt en France.

Le chiffre d'affaires total, y compris celui réalisé via sa plateforme de vente ​en ligne, a progressé de ‌1,6% pour atteindre 7,1 milliards de livres sterling (8,27 milliards d'euros) au cours ⁠du semestre clos le 31 juillet, tandis que le chiffre d'affaires sous-jacent à périmètre constant a augmenté de 0,3%.

Le groupe a enregistré un résultat avant impôts ajusté de 404 millions de livres ⁠sterling, grâce à ‌une augmentation de la marge brute de 70 points de base, à la ⁠maîtrise des coûts et à un remboursement de 14 millions de livres sterling au titre de ‌la taxe foncière professionnelle.

TENDANCES DU BRICOLAGE

"Nous estimons que les tendances du bricolage devraient ⁠rester relativement résilientes, soutenues par les consommateurs qui cherchent à faire des ⁠économies et à améliorer ‌leur logement", ont déclaré les analystes de RBC Europe.

Kingfisher prévoit désormais un bénéfice avant impôts ajusté ​compris entre 595 et 635 millions de livres ‌sterling pour l'exercice se terminant fin janvier 2027, contre une fourchette précédente de 565 à 625 millions de livres sterling, ​et par rapport aux 560 millions de livres sterling enregistrés en 2025-2026.

"Bien que le contexte de consommation reste mitigé, nos résultats constants, nos progrès stratégiques et les opportunités à venir ⁠nous donnent la confiance nécessaire pour revoir nos prévisions à la hausse", a déclaré le président-directeur général Thierry Garnier.

En mai, Thierry Garnier a démissionné de son poste, qu'il occupait depuis près de sept ans, pour prendre la tête du groupe de supermarchés Ahold Delhaize, dont le siège est aux Pays-Bas. Il est toutefois soumis à un préavis de 12 mois.

(James Davey; version française Rihab ​Latrache, édité par Augustin Turpin)