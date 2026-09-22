Wall Street vue prudente et l'Europe rebondit, le pétrole saoudien et le détroit d'Ormuz donnent espoir

Un panneau indiquant « Wall Street » devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.
par Coralie Lamarque
Wall Street est attendue sur une note prudente, tandis que les Bourses européennes se retournent à la hausse mardi à mi-séance, le pétrole chutant à la suite d'informations concernant l'Arabie saoudite et le détroit d'Ormuz.
Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,19% pour le Dow Jones, de 0,01% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,04% pour le Nasdaq.
À Paris, le CAC 40 gagne 0,47% à 8.176,95 points vers 11h15 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,40% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,07%.
L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,34%, le FTSEurofirst 300 de 0,34% et le Stoxx 600 de 0,38%.
Tous les regards se tournent vers le Moyen-Orient, où l'Arabie saoudite a remis en service son oléoduc Est-Ouest, tandis que le royaume se prépare également à reprendre ses exportations depuis le port de Yanbu plus tard dans la journée, selon des sources commerciales.
Dans le même temps, un haut responsable iranien a déclaré à Reuters que Téhéran pourrait rouvrir le détroit d'Ormuz d'ici sept jours si les États-Unis allègent la pression militaire et lèvent leur blocus sur les ports iraniens.
Ces informations contribuent à une chute des prix du pétrole alors que les cours étaient à la hausse en début de séance, le Brent repassant sous la barre des 100 dollars le baril.
Le Brent recule de 1,71% à 98,62 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 2,28% à 93,60 dollars.
Les valeurs technologiques retrouvent également des couleurs, alors que les appels de dirigeants du secteur à freiner le développement de l'intelligence artificielle (IA) par sécurité pour l'humanité avaient ébranlé l'intérêt des investisseurs la semaine dernière.
La start-up chinoise spécialisée dans l'IA DeepSeek figurera parmi les entreprises qui s'adresseront mercredi au Conseil de sécurité des Nations unies pour évoquer les risques liés à l'IA, ont indiqué deux sources proches du dossier, alors que les dirigeants mondiaux se réunissent à New York à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU).
À cette même occasion, les investisseurs s'impatientent également de savoir si le président américain Donald Trump y rencontrera son homologue iranien, Massoud Pezeshkian, en vue de potentielles avancées diplomatiques pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient en cours depuis fin février et dont les répercussions inflationnistes se répandent au-delà des cours pétroliers, les rendements obligataires étant ainsi sous pression depuis plusieurs semaines.
Malgré le contexte géopolitique incertain, les principaux instituts économiques allemands ont revu à la hausse leurs prévisions de croissance pour la première économie européenne, tant pour 2026 que pour 2027, ont déclaré des sources à Reuters.
L'économie allemande devrait connaître une progression de 1,3% en 2026, contre une prévision antérieure de 0,6%, ont précisé ces sources.
LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET
VALEURS EN EUROPE
À Paris, Vusion bondit de 12,1% au lendemain de la publication de ses résultats du premier semestre, des analystes saluant également les commentaires optimistes du groupe pour 2027.
Bureau Veritas gagne 2,3% après avoir relevé mardi son objectif de chiffre d'affaires à horizon 2028.
Ailleurs en Europe, le groupe de bricolage Kingfisher, qui a relevé sa prévision de bénéfice annuel, grimpe de 9,7%.
Le compartiment européen de la technologie prend 1,2%, le secteur de l'IA profitant d'un regain d'optimisme des investisseurs.
TAUX
Bien que restant largement sous pression, le marché obligataire lâche du lest au gré de l'optimisme concernant le pétrole et le Moyen-Orient.
Aux États-Unis, Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 3,2 points de base à 4,9306% et le deux ans de 3,4 points de base à 4,7190%.
En Allemagne, le rendement du Bund à dix ans cède 1,2 point de base à 3,4402%. Le deux ans perd pour sa part 2,5 points de base à 3,1793%.
En France, le rendement de l'OAT à dix ans avance de 1,2 points de base à 4,4787%, creusant l'écart avec l'obligation allemande de même échéance à 103 points de base. Le deux ans cède quant à lui 0,6 point de base à 3,4676%.
CHANGES
Les principales devises évoluent sur de faibles variations, les cambistes restant attentif aux développements au Moyen-Orient et les répercussions sur les perpectives de politique monétaire.
Le dollar cède 0,06% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro grappille 0,03% à 1,1465 dollar.
PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 22 SEPTEMBRE :
PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT
ZE 14h00 Confiance du consommateur septembre -16,0 -15,5
(préliminaire)
LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)
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