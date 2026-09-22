Wall Street vue prudente et l'Europe rebondit, le pétrole saoudien et le détroit d'Ormuz donnent espoir

Un panneau indiquant « Wall Street » devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.

par Coralie Lamarque

Wall Street est attendue sur une note prudente, tandis que les Bourses européennes se ‌retournent à la hausse mardi à mi-séance, le pétrole chutant à la suite d'informations concernant l'Arabie saoudite et le détroit d'Ormuz.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall ​Street en hausse de 0,19% pour le Dow Jones, de 0,01% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,04% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,47% à 8.176,95 points vers 11h15 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,40% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,07%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,34%, le FTSEurofirst 300 de 0,34% et le Stoxx ​600 de 0,38%.

Tous les regards se tournent vers le Moyen-Orient, où l'Arabie saoudite a remis en service son oléoduc Est-Ouest, tandis que le royaume se prépare également à reprendre ses exportations depuis le port de Yanbu plus tard dans la ​journée, selon des sources commerciales.

Dans le même temps, un haut responsable iranien a déclaré à ⁠Reuters que Téhéran pourrait rouvrir le détroit d'Ormuz d'ici sept jours si les États-Unis allègent la pression militaire et lèvent leur blocus sur les ports iraniens.

Ces informations ‌contribuent à une chute des prix du pétrole alors que les cours étaient à la hausse en début de séance, le Brent repassant sous la barre des 100 dollars le baril.

Le Brent recule de 1,71% à 98,62 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) ​perd 2,28% à 93,60 dollars.

Les valeurs technologiques retrouvent également des couleurs, ‌alors que les appels de dirigeants du secteur à freiner le développement de l'intelligence artificielle (IA) par sécurité pour l'humanité avaient ébranlé ⁠l'intérêt des investisseurs la semaine dernière.

La start-up chinoise spécialisée dans l'IA DeepSeek figurera parmi les entreprises qui s'adresseront mercredi au Conseil de sécurité des Nations unies pour évoquer les risques liés à l'IA, ont indiqué deux sources proches du dossier, alors que les dirigeants mondiaux se réunissent à New York à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU).

À cette même occasion, ⁠les investisseurs s'impatientent également de savoir ‌si le président américain Donald Trump y rencontrera son homologue iranien, Massoud Pezeshkian, en vue de potentielles avancées diplomatiques pour mettre fin au conflit ⁠au Moyen-Orient en cours depuis fin février et dont les répercussions inflationnistes se répandent au-delà des cours pétroliers, les rendements obligataires étant ainsi sous pression depuis plusieurs semaines.

Malgré le contexte ‌géopolitique incertain, les principaux instituts économiques allemands ont revu à la hausse leurs prévisions de croissance pour la première économie européenne, tant pour 2026 que pour ⁠2027, ont déclaré des sources à Reuters.

L'économie allemande devrait connaître une progression de 1,3% en 2026, contre une prévision antérieure ⁠de 0,6%, ont précisé ces sources.

LES VALEURS À ‌SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

À Paris, Vusion bondit de 12,1% au lendemain de la publication de ses résultats du premier semestre, des analystes saluant également les commentaires optimistes du ​groupe pour 2027.

Bureau Veritas gagne 2,3% après avoir relevé mardi son objectif de chiffre d'affaires à ‌horizon 2028.

Ailleurs en Europe, le groupe de bricolage Kingfisher, qui a relevé sa prévision de bénéfice annuel, grimpe de 9,7%.

Le compartiment européen de la technologie prend 1,2%, le secteur de l'IA profitant d'un regain d'optimisme des ​investisseurs.

TAUX

Bien que restant largement sous pression, le marché obligataire lâche du lest au gré de l'optimisme concernant le pétrole et le Moyen-Orient.

Aux États-Unis, Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 3,2 points de base à 4,9306% et le deux ans de 3,4 points de base à 4,7190%.

En Allemagne, le rendement du Bund à dix ans cède 1,2 ⁠point de base à 3,4402%. Le deux ans perd pour sa part 2,5 points de base à 3,1793%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans avance de 1,2 points de base à 4,4787%, creusant l'écart avec l'obligation allemande de même échéance à 103 points de base. Le deux ans cède quant à lui 0,6 point de base à 3,4676%.

CHANGES

Les principales devises évoluent sur de faibles variations, les cambistes restant attentif aux développements au Moyen-Orient et les répercussions sur les perpectives de politique monétaire.

Le dollar cède 0,06% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro grappille 0,03% à 1,1465 dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 22 SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

ZE 14h00 Confiance du consommateur septembre -16,0 -15,5

(préliminaire)

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger ​décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)