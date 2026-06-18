WisdomTree intègre SpaceX à son ETF dédié à l'économie spatiale

(Zonebourse.com) - Le spécialiste de l'innovation financière a annoncé l'intégration de SpaceX dans son ETF WisdomTree Space Economy UCITS (WSPC) à compter du 29 juin 2026, à la suite de l'introduction en bourse du spécialiste américain de l'aérospatial. Cette arrivée permet au fonds de renforcer son exposition à la commercialisation croissante de l'espace en accueillant l'un des acteurs les plus emblématiques et influents du secteur.

Lors de son intégration, SpaceX représentera 5,5% de l'ETF. Selon la méthodologie de l'indice sous-jacent, sa pondération cible devrait toutefois dépasser les 10%. WisdomTree anticipe par ailleurs de nouvelles hausses dans les mois à venir, à mesure que la liquidité du titre progressera après son introduction sur les marchés.

Le WisdomTree Space Economy UCITS ETF offre aux investisseurs une exposition à un portefeuille diversifié de sociétés participant au développement de l'économie spatiale mondiale. La stratégie s'articule autour de quatre thématiques : les lancements et infrastructures, l'espace commercial, la défense spatiale et les technologies émergentes.

Le fonds vise à répliquer, avant frais et dépenses, la performance de l'indice WisdomTree Space Economy UCITS. Son ratio de frais totaux (TER) s'établit à 0,50%. L'ETF est coté à la Bourse de Londres, sur Xetra, Borsa Italiana, Euronext Paris et SIX Swiss Exchange.

Pour WisdomTree, l'intégration de SpaceX reflète le rôle déterminant joué par l'entreprise dans l'essor de l'économie spatiale moderne. Le groupe a profondément transformé le marché des lancements grâce à la réutilisation des fusées, contribuant à réduire les coûts d'accès à l'espace et à accélérer le développement de nouveaux services et infrastructures commerciaux.

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