Communiqué de presse WINFARM
Résultats semestriels 2026 : retour à l’équilibre opérationnel
• Chiffre d’affaires en croissance de +2,3 % porté par une accélération au 2e trimestre
• Marge brute en progression de +6,0 % portant le taux à 34,8 % (+1,2 point)
• EBITDA en hausse de +9,2 %
• Retour à un résultat d’exploitation positif
Croissance de l’activité et progression de l’EBITDA anticipées sur l’ensemble de l’exercice 2026
Chiffre d’affaires en croissance de +2,3 % porté par une accélération au 2e trimestre
Après une progression de +0,6 % au 1er trimestre, l’activité du Groupe s’est nettement accélérée au 2e trimestre, en croissance de +4,1 % par rapport au 2e trimestre 2025.
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