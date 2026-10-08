Communiqué de presse WINFARM



Résultats semestriels 2026 : retour à l’équilibre opérationnel



• Chiffre d’affaires en croissance de +2,3 % porté par une accélération au 2e trimestre

• Marge brute en progression de +6,0 % portant le taux à 34,8 % (+1,2 point)

• EBITDA en hausse de +9,2 %

• Retour à un résultat d’exploitation positif



Croissance de l’activité et progression de l’EBITDA anticipées sur l’ensemble de l’exercice 2026



Chiffre d’affaires en croissance de +2,3 % porté par une accélération au 2e trimestre



Après une progression de +0,6 % au 1er trimestre, l’activité du Groupe s’est nettement accélérée au 2e trimestre, en croissance de +4,1 % par rapport au 2e trimestre 2025.