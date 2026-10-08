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WINFARM : Résultats semestriels 2026 : retour à l’équilibre opérationnel.
information fournie par Boursorama CP 08/10/2026 à 18:00

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Communiqué de presse WINFARM

Résultats semestriels 2026 : retour à l’équilibre opérationnel

• Chiffre d’affaires en croissance de +2,3 % porté par une accélération au 2e trimestre
• Marge brute en progression de +6,0 % portant le taux à 34,8 % (+1,2 point)
• EBITDA en hausse de +9,2 %
• Retour à un résultat d’exploitation positif

Croissance de l’activité et progression de l’EBITDA anticipées sur l’ensemble de l’exercice 2026

Chiffre d’affaires en croissance de +2,3 % porté par une accélération au 2e trimestre

Après une progression de +0,6 % au 1er trimestre, l’activité du Groupe s’est nettement accélérée au 2e trimestre, en croissance de +4,1 % par rapport au 2e trimestre 2025.

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