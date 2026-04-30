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Winfarm en légère croissance au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 18:23

Le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 36,7 millions d'euros, en progression de 0,6%, illustrant la résilience de ses activités dans un environnement marqué par des conditions météorologiques défavorables en début d'année.

Le pôle AgroFourniture, qui représente 87% du chiffre d'affaires total, enregistre un chiffre d'affaires de 31,9 MEUR, en croissance de 1,4%, porté par la bonne tenue du segment nutrition.

Côté perspectives, en dépit d'un environnement toujours volatile, les indicateurs d'activité sur le mois d'avril sont bien orientés, permettant d'envisager une dynamique plus favorable au cours des prochains trimestres.

Winfarm table en 2026 sur une nouvelle progression de l'Ebitda, accompagnée de la poursuite du désendettement du groupe.

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WINFARM
4,190 EUR Euronext Paris +1,70%
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