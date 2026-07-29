Winamp s'associe à Deezer pour lancer une nouvelle génération de son lecteur musical emblématique

Winamp annonce aujourd'hui la signature d'un partenariat stratégique avec Deezer, qui fournira la technologie de streaming à son futur service d'abonnement musical premium. Cet accord constitue une étape majeure dans le développement de la nouvelle génération du Winamp Player, l'un des lecteurs musicaux les plus emblématiques au monde.



Prévu pour le premier semestre 2027, ce nouveau Winamp Player proposera une expérience d'écoute entièrement repensée, avec une ambition claire : réinventer le lecteur musical à l'ère du streaming.

Dans le cadre de ce partenariat, Deezer mettra à disposition sa technologie de streaming en marque blanche ainsi que son catalogue musical mondial, permettant à Winamp de lancer son propre service d'abonnement premium sous la marque Winamp. Cette offre sera intégrée de manière transparente au nouveau Winamp Player afin d'offrir une expérience entièrement conçue aux couleurs de Winamp.



À la différence des plateformes de streaming traditionnelles, le nouveau Winamp Player ne se limitera pas à la diffusion de musique en ligne. Il réunira au sein d'une même application le streaming premium, les bibliothèques musicales locales des utilisateurs, les radios Internet, les podcasts, les collections musicales personnelles hébergées dans le cloud ainsi que d'autres sources audio. Il proposera également une interface hautement personnalisable, de nouvelles fonctionnalités sociales et des approches inédites pour découvrir, organiser et profiter de la musique.