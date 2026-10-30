Winamp Group publie ses résultats semestriels 2026 : les nouveaux relais de croissance se dessinent

Après plusieurs années consacrées à la construction de ses plateformes, le Groupe voit ses nouvelles activités commencer à générer des revenus. Au premier semestre, le chiffre d’affaires de Winamp a été multiplié par huit et les droits collectés par Bridger ont progressé de 56 %. Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 1,033 M€.



Depuis l’été, l’adoption des services de Winamp for Artists s’accélère, portée par de nouveaux partenariats commerciaux et l’arrivée d’artistes aux projets plus structurés. Création de sites, Fanzone et merchandising sont désormais adoptés par les artistes, et les retours des utilisateurs sont très positifs. Avec plus de 40 accords de gestion collective, Bridger propose l’une des offres de gestion des droits les plus complètes du marché.



Plusieurs étapes clés arrivent : mise en production mi-novembre d’une infrastructure commune à Winamp et Bridger qui accélère l’intégration des artistes, lancement en décembre de l’offre IA de Jamendo et nouvelle génération du Winamp Player, avec le streaming via Deezer et la Fanzone.



Le Groupe a par ailleurs renforcé sa structure financière, en réduisant ses charges opérationnelles de 14 % et ses dettes financières de 13,1 M€ à 7,1 M€.