Mobilisation sociale : sécurité "amplifiée" pour un samedi à "haut risque"

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez et le préfet de police de Paris, Patrice Faure (g), lors d'une conférence de presse, le 29 octobre 2026 à Paris ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

La France s'apprête à vivre samedi sa troisième journée de mobilisation sociale en trois semaines, considérée par l'exécutif comme "à haut risque".

"Des épisodes de violences urbaines comparables à ceux du 17 octobre sont anticipés tout au long de la journée", a prévenu vendredi l'entourage du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, évoquant une mobilisation à "haut risque".

"Des velléités de dégradations et de tentatives de pillages sont à craindre", a-t-on ajouté de même source, en insistant sur le fait que la journée de samedi était "identifiée comme présentant des risques très importants de troubles à l'ordre public".

L'acte I de ces manifestations contre la vie chère, le 17 octobre, avait donné lieu à des scènes de chaos, entre bâtiments publics incendiés et pillages de commerces dans les centre-villes, à Paris, Lyon, Marseille ou Limoges notamment. Il avait rassemblé entre 550.000 (selon la police) et 800.000 personnes (d'après la CGT).

Le dispositif policier avait donc été singulièrement renforcé lors de l'acte II, le 24 octobre. Entre 410.000 et 800.000 personnes y avaient participé, dans un climat de violence moindre.

Pour ce samedi, qui coïncide avec la fête d'Halloween, quelque 70.000 policiers et gendarmes sont mobilisés, comme pour la journée du 24 octobre qui n'avait pas donné lieu à des incidents majeurs, contrairement à celle du 17 octobre.

A ce stade, selon la source proche du ministre, "150 défilés" ont été dénombrés pour samedi et consigne a été donnée aux préfets d'éviter les centres-villes.

Les autorités s'inquiètent en outre pour la fin de la journée de samedi : "Des appels à rassemblements non déclarés sur les places publiques de France ont fleuri notamment sur les réseaux sociaux, alimentés par les comptes proches de la mouvance d’ultragauche notamment".

"Fébrilité"

L'entourage de Laurent Nuñez note l'utilisation "régulièrement" sur les réseaux sociaux des termes "révolution" et "insurrection". Le tout concomitamment à la fête d'Halloween.

Une source policière constate "beaucoup de fébrilité" et de "la surenchère" à la préfecture de police de Paris et au Renseignement territorial : "Le 17, ils se sont fait surprendre, (...) la moindre information se transforme en notes et on sort des forces en pagaille".

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez lors d'une conférence de presse, le 29 octobre 2026 à Paris ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Samedi, les rassemblements seront autorisés, "mais pas dans les centre-villes" et se dérouleront "dans les zones périphériques", comme le 24 octobre, a aussi répété M. Nuñez.

Gérant d'un magasin d'électronique reconditionnée à Bordeaux, Maxime Brunet a vu son commerce épargné le 17 octobre mais ravagé le 24, malgré des protections en contreplaqué qu’il a de nouveau faites installer vendredi.

Sa boutique est proche du parcours d'une manifestation autorisée samedi, et il craint d'être encore vandalisé : "On va rester dans le coin, avec une quinzaine d'amis, plus deux vigiles. L'idée, ce n'est pas de répondre à la violence par la violence, c'est vraiment de les dissuader, les empêcher au maximum", explique le trentenaire.

Halloween

A Lyon, la préfecture a donné son feu vert à un défilé hors de l'hyper-centre où un bâtiment de l'office du tourisme avait été incendié le 17 octobre. Les organisateurs (Solidaires, CNT et Unef) "se sont engagés à augmenter leur service d'ordre", a noté la préfecture.

Elle a instauré un couvre-feu sur la presqu'île commerçante pour les mineurs non accompagnés, du samedi à 23H00 au dimanche 06H00, en raison "des risques de débordements" après des "appels à la mobilisation qui circulent sur les réseaux sociaux et qui font référence à la fête d’Halloween".

A Toulouse, aucune manifestation n'ayant été déclarée, la préfecture estime qu'"il n'y a pas de rassemblement possible à Toulouse", alors que plusieurs appels à manifester circulent sur les réseaux sociaux, dont un à 14H00 place Jean-Jaurès, dans le centre de la ville rose.

A Marseille, là aussi, seuls les rassemblements "déclarés" seront autorisés. Le préfet Jacques Witowski a jugé "totalement irresponsables" certains appels à rassemblement.

A Paris, la préfecture de police a pris un arrêté d'interdiction partielle et proposé un parcours alternatif, entre la porte de Bagnolet et la porte de Charenton, loin du centre. Cet itinéraire est contesté devant le tribunal administratif et également sur les réseaux sociaux, certains appelant à la désobéissance en enjoignant aux intéressés de se rassembler en dépit de l'interdiction place de la Bastille pour aller à Opéra, soit en plein centre de la capitale.