Williams va racheter Momentum pour 5,5 milliards de dollars, mais n'atteint pas ses prévisions trimestrielles

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* L'opération, d'une valeur pouvant atteindre 5,5 milliards de dollars, comprend 3,5 milliards de dollars en espèces et en dette reprise, ainsi que 2 milliards de dollars en actions

* Selon Williams, Momentum ajoute plus de 4 000 miles de pipelines et une capacité de 6 milliards de pieds cubes par jour

* Williams dévoile le projet de gazoduc Delta Access, d'un montant de 1,5 milliard de dollars, dont la mise en service est prévue début 2029

par Khusbu Jena

La société de gazoducs Williams a annoncé lundi qu’elle allait racheter Momentum Midstream, misant ainsi sur la demande croissante des installations d’exportation de GNL, des centrales électriques et des utilisateurs industriels le long de la côte américaine du golfe du Mexique.

L'opération, qui comprend environ 3,5 milliards de dollars en numéraire et en dette reprise, ainsi qu'environ 2 milliards de dollars en actions Williams, permettra à Williams d'étendre sa présence dans le bassin schisteux de Haynesville, un fournisseur clé de gaz naturel pour les terminaux de GNL de la côte du golfe du Mexique.

Les sociétés américaines d’exploitation de gazoducs profitent de l’essor de la production de pétrole et de gaz dans le bassin du Permien, ainsi que de la hausse de la demande en gaz naturel, dans un contexte d’exportations record de GNL et d’augmentation de la consommation d’électricité liée aux opérations d’IA, au minage de cryptomonnaies et aux centres de données.

Cette opération permettra d’ajouter plus de 4 000 miles de gazoducs, plus d’un million d’acres de terrains dédiés, ainsi que des actifs de collecte, de traitement et de transport d’une capacité combinée d’environ 6 milliards de pieds cubes de gaz par jour, a indiqué Williams.

Williams a également annoncé le gazoduc Delta Access, d’un montant de 1,5 milliard de dollars , un projet d’une capacité de 2,25 milliards de pieds cubes par jour dont la mise en service est prévue début 2029, ainsi que le Shelby Trough Connector, d’une capacité de 750 millions de pieds cubes par jour, qui devrait être mis en service mi-2028.

L'action de la société basée à Tulsa, dans l'Oklahoma, a progressé d'environ 2 % en séance prolongée.

Le total des coûts et des charges s’est élevé à 1,87 milliard de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre 1,84 milliard il y a un an. Les charges d’intérêts trimestriellesont augmenté d’environ 6 %, passant de 350 millions de dollars il y a un an à 371 millions de dollars.

Des taux d’intérêt plus élevés pendant plus longtemps alourdissent les coûts d’emprunt des entreprises du secteur de l’électricité, qui ont généralement besoin de davantage de capitaux pour financer des dépenses telles que l’entretien et la modernisation du réseau électrique.

Le bénéfice ajusté de la société au deuxième trimestre, à 0,50 dollar par action, a manqué les estimations moyennes des analystes, qui s’établissaient à 0,51 dollar, selon les données compilées par LSEG, pénalisé par la hausse des charges d’exploitation et des charges d’intérêts.