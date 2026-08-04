HSBC annonce un rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 1 milliard de dollars

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le géant bancaire britannique HSBC a annoncé mardi un rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 1 milliard de dollars, après une forte hausse de 27% de son bénéfice net au premier semestre, à 14,6 milliards de dollars.

HSBC a expliqué dans un communiqué que le bond du bénéfice était dû "à la croissance du produit net d'intérêts bancaire et à l'augmentation des commissions et autres revenus".

"HSBC devient la banque plus solide que nous nous étions fixé pour objectif de construire. Nous mettons en œuvre nos priorités stratégiques avec rapidité, précision et discipline", a déclaré le directeur général du groupe, Georges Elhedery.

Le bénéfice net a augmenté de 3,1 milliards de dollars par rapport aux 11,5 milliards de dollars enregistrés au premier semestre l’an dernier.

Le bénéfice avant impôt a progressé de 23% sur un an, à 19,5 milliards de dollars.

Signe de confiance, la banque a annoncé qu’elle allait procéder à un rachat d’actions pouvant atteindre 1 milliard de dollars et que son conseil d’administration avait approuvé le versement d'un deuxième dividende intermédiaire de 0,10 dollar par action.

"Nous avons également l’intention de lancer un programme de rachat d’actions allant jusqu’à 1 milliard de dollars, que nous prévoyons de terminer d’ici la publication de nos résultats du troisième trimestre 2026", a précisé l’établissement bancaire, dans un communiqué déposé à la Bourse de Hong Kong.

La banque a précisé qu’elle reprenait ses rachats d'actions après les avoir suspendus en raison de son opération visant à acquérir la totalité du capital de Hang Seng Bank.

Cependant, ces bonnes nouvelles ont été en partie contrebalancées par des pertes de crédit attendues de 2,4 milliards de dollars, soit 400 millions de plus que au premier semestre 2025.

La banque a aussi indiqué qu'elle avait perdu 400 millions de dollars dans une affaire de fraude impliquant un investisseur financier britannique, ainsi que 200 millions de dollars dans le secteur de l’immobilier commercial à Hong Kong.

Ces dernières semaines, HSBC a annoncé une série d’accords de vente de certaines de ses activités, tandis que, sous la direction de M. Elhedery, la banque mène une restructuration mondiale afin de se concentrer sur ses marchés clés.