Apple demande une injonction provisoire à l'encontre d'OpenAI dans le cadre d'une affaire relative à des secrets d'affaires

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Apple a demandé lundi à un juge américain de prononcer une injonction préliminaire interdisant à deux anciens employés et à OpenAI d’accéder à, d’acquérir, d’utiliser ou de divulguer des informations prétendument confidentielles, alors que la société poursuit son action en justice pour atteinte aux secrets d’affaires. Le mois dernier, Apple a poursuivi en justice OpenAI et ces deux anciens employés, qui travaillent désormais tous deux pour OpenAI, les accusant d’avoir détourné ses secrets d’affaires afin de favoriser l’incursion du propriétaire de ChatGPT sur le marché du matériel grand public, ce qui a considérablement exacerbé les tensions déjà latentes entre les deux entreprises.

Le fabricant de l’iPhone a également déposé lundi une requête parallèle visant à obtenir une procédure de communication préalable accélérée, notamment la production de documents relatifs à l’accès présumé des défendeurs aux informations exclusives et aux secrets d’affaires d’Apple.

Il a demandé au juge d’ordonner aux deux anciens employés d’Apple cités dans le procès, Chang Liu et Tang Yew Tan, de se présenter à des auditions, ainsi qu’à Yu-Ting Peng, employé d’OpenAI, et à un autre employé d’OpenAI dont le nom n’a pas été divulgué et qui travaillait auparavant chez Apple.

Liu est un ancien ingénieur système électrique senior chez Apple, tandis que Tan est l’ancien vice-président de la conception des produits iPhone et Apple Watch chez Apple.

Apple a également demandé que soient entendus les représentants d’OpenAI et d’io Products, la branche commerciale d’OpenAI qui figure parmi les défendeurs dans cette affaire.

« Apple subira un préjudice irréparable en l’absence d’une injonction préliminaire », a-t-elle déclaré dans un document déposé auprès du tribunal. «La demande d’injonction préliminaire d’Apple repose à la fois sur des informations erronées et est totalement inutile, car nous ne disposons d’aucun de leurs secrets d’affaires et n’en voulons pas», a déclaré OpenAI dans un article de blog publié lundi en fin de journée. Le recours d’Apple, déposé devant le tribunal fédéral du district nord de Californie, intervient après qu’OpenAI a réussi à repousser une action en justice intentée par xAI, la société d’Elon Musk. Cette action en justice marque le début d’une bataille pour le contrôle des futurs appareils dotés d’IA qui pourraient ne pas utiliser d’applications ou de systèmes d’exploitation traditionnels — des appareils qui, s’ils rencontraient le succès, détourneraient l’attention des consommateurs de l’iPhone, le best-seller d’Apple. Les analystes estiment qu’OpenAI travaille sur son propre téléphone ou autre appareil.