Western Digital et Seagate chutent face au retour de Toshiba

(Zonebourse.com) - Western Digital et Seagate Technology reculent fortement vendredi, pénalisés par les craintes d'un renforcement de la concurrence sur le marché des disques durs, devenus essentiels au stockage des données liées à l'intelligence artificielle. Les deux titres perdent respectivement 13% et 15% à 17h.
Selon Nikkei Asia, Toshiba prévoit d'investir environ 60 milliards de yens, soit près de 380 millions de dollars, afin de doubler sa capacité de production de disques durs au cours de son exercice 2027. Le groupe japonais prévoit notamment d'étendre ses installations aux Philippines.
Plusieurs analystes estiment néanmoins que cette expansion ne devrait pas provoquer de choc d'offre à court terme. Citi souligne que Toshiba dépend de fournisseurs externes pour plusieurs composants essentiels, tandis que Bloomberg Intelligence voit dans ce projet davantage une validation de la forte demande en stockage liée à l'IA. Rosenblatt identifie toutefois un risque à moyen terme, notamment en donnant davantage de pouvoir de négociation aux clients. Le marché du stockage reste actuellement tendu, Seagate ayant notamment indiqué en janvier que sa capacité de disques durs nearline pour 2026 était déjà vendue.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer