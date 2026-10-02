La FAA écarte un risque de sécurité lié au logiciel du Boeing 737 MAX

La Federal Aviation Administration (FAA) a conclu qu'un problème logiciel affectant certains Boeing 737 MAX et susceptible de perturber certaines procédures d'atterrissage ne présentait pas de risque pour la sécurité des vols. Selon l'agence américaine, les pilotes conservent le contrôle total de l'appareil et disposent d'indications claires en cas d'incident. Cette conclusion lève également un obstacle à la certification du 737 MAX 10, le plus grand modèle de la famille.

Le problème, signalé par Boeing le mois dernier, peut apparaître après une approche interrompue lorsque les pilotes modifient une trajectoire préprogrammée. Des manipulations supplémentaires sont alors nécessaires pour réutiliser les systèmes automatisés lors des approches suivantes. La FAA prévoit de publier un bulletin destiné aux compagnies aériennes afin d'expliquer comment identifier et gérer cette situation, tout en précisant qu'elle pourrait prendre de nouvelles mesures si des informations supplémentaires apparaissaient.

Les compagnies américaines ont indiqué ne pas être affectées puisqu'elles peuvent revenir à des versions antérieures du logiciel. Le dossier était néanmoins surveillé en raison de ses conséquences potentielles sur la certification du 737 MAX 10, attendue par Boeing et ses clients. Le MAX 10 sera le dernier appareil de la gamme à recevoir son autorisation réglementaire, après l'approbation en août du MAX 7, tandis qu'Alaska Airlines et Ryanair ont récemment relativisé leurs inquiétudes concernant les délais de certification.

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