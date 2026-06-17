Wendel nomme Cyril Marie DG adjoint en charge de l'asset management

La société d’investissement Wendel

MWDP.PA a annoncé mercredi la nomination de Cyril Marie en tant que directeur général adjoint en charge de l’"asset management", à compter du 1er juillet.

Cyril Marie, 52 ans et arrivé chez Wendel en juillet 2023, devient ainsi membre du directoire aux côtés du président Laurent Mignon et du directeur général David Darmon, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Il a joué un rôle "déterminant" dans le développement de la plateforme WIM du groupe, qui réunit aujourd’hui IK Partners, Monroe Capital et Committed Advisors, selon le communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)