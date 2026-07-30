Wendel accroît légèrement son ANR par action au 2e trimestre

Le groupe d'investissement Wendel revendique un actif net réévalué fully diluted de 158,9 EUR par action au 30 juin 2026, en progression de 2,6% depuis fin mars 2026, retraité du solde du dividende de 3,6 EUR payé en mai.

Les activités de Wendel Investment Managers (gestion pour compte de tiers) ont contribué positivement à l'ANR, à hauteur de 6,1 EUR par action au 2e trimestre 2026, sous l'effet combiné d'une amélioration des multiples des comparables, de la génération de cash ainsi que de la réduction de certains éléments de passif.

En revanche, Wendel Principal Investments a contribué négativement à la création de valeur au 2e trimestre, à hauteur de 3,8 EUR par action, dont une baisse de 1,0 EUR par action pour les actifs cotés (en particulier l'action Bureau Veritas) et de 2,8 EUR pour les actifs non cotés.

Par ailleurs, les charges opérationnelles, les produits financiers et les autres éléments ont eu un impact de -1,0 EUR par action sur l'ANR au 2e trimestre, Wendel ayant exercé un contrôle strict de ses coûts.

Entre le 31 mars et le 30 juin 2026, Wendel a racheté 1,5 million de ses propres actions dans le cadre de son programme de rachat d'actions, pour un impact positif de 2,8 EUR par action sur l'actif net réévalué fully diluted de Wendel sur le trimestre.

Wendel publie un résultat net consolidé part du groupe de 69,5 MEUR au 1er semestre 2026, contre 4,3 MEUR au 1er semestre 2025, ainsi qu'un résultat net des activités en hausse de 28,9% à 418 MEUR, pour un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 3,2% à 3 835 MEUR.