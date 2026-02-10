Welltower prévoit un FFO annuel supérieur aux estimations en raison d'une demande accrue de logements pour personnes âgées

Welltower WELL.N a prévu des fonds d'exploitation annuels supérieurs aux estimations mardi, citant la forte demande pour les propriétés de logement assisté et de logement pour personnes âgées de la FPI de soins de santé.

La société prévoit des FFO normalisés pour 2026, une mesure de performance clé pour les FPI, dans la fourchette de 6,09 $ à 6,25 $ par action, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 6,03 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

La FPI possède des logements pour personnes âgées, des centres médicaux ambulatoires et des propriétés de soins de santé, avec un accent particulier sur les établissements desservant les personnes âgées. Elle opère aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

Welltower a également déclaré qu'il prévoyait environ 3,5 milliards de dollars de cessions totales en 2026, y compris les transactions déjà annoncées.

Son FFO normalisé de 1,45 $ par action a augmenté de 28,3% en glissement annuel au cours du trimestre clos le 31 décembre, dépassant de peu les attentes des analystes de 1,44 $ par action. C'est la sixième fois consécutive que Welltower dépasse les prévisions trimestrielles.

L'augmentation de la population des Américains âgés et leurs besoins croissants en matière de soins de santé ont entraîné une hausse de la demande de résidences pour personnes âgées.

Le bénéfice d'exploitation net à périmètre constant de Welltower pour ses immeubles de logements pour personnes âgées a augmenté de 15 % par rapport à la même période de l'année précédente.

La société basée dans l'Ohio a enregistré un bénéfice net de 0,14 dollar par action.