Hermès, les ventes progressent plus que prévu au quatrième trimestre

Logo de la maison de couture Hermès à Paris
Hermès a fait état jeudi d'une croissance plus importante que prévu à taux de change constants de ses ventes au quatrième trimestre, citant une croissance solide dans toutes les régions, par rapport à une base de comparaison particulièrement élevée.
Les ventes de produits tels que les sacs Birkin et Kelly, les foulards en soie et les parfums ont augmenté de 10% à taux de change constants entre septembre et décembre, alors que le consensus des analystes compilé par Visible Alpha tablait sur une croissance de 8,4% après ajustement des fluctuations monétaires.
(Rédigé par Mara Vîlcu, avec Tassilo Hummel, édité par Augustin Turpin)
