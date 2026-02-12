 Aller au contenu principal
Hermès, les ventes progressent plus que prévu au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 08:42

Logo de la maison de couture Hermès à Paris

‌Hermès a fait état ​jeudi d'une croissance plus importante que prévu à taux ​de change constants de ses ​ventes au quatrième ⁠trimestre, citant une croissance ‌solide dans toutes les régions, par rapport ​à ‌une base de comparaison ⁠particulièrement élevée.

Les ventes de produits tels que les ⁠sacs Birkin ‌et Kelly, les foulards ⁠en soie et ‌les parfums ont ⁠augmenté de 10% à ⁠taux de ‌change constants entre septembre ​et décembre, ‌alors que le consensus des analystes compilé ​par Visible Alpha tablait sur ⁠une croissance de 8,4% après ajustement des fluctuations monétaires.

(Rédigé par Mara Vîlcu, avec Tassilo Hummel, édité par ​Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
