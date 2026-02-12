Hausse en vue en Europe avec les résultats et avant des indicateurs américains

Des traders travaillent dans une salle de marché au siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi dans un contexte d'optimisme sur les publications financières ‌des entreprises et avant de nouveaux indicateurs économiques outre Atlantique après un rapport mensuel sur l'emploi américain bien meilleur que prévu.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 1,16% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait avancer de ​0,33%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait prendre 0,34%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,74%. Le Stoxx 600, qui a touché mercredi un record à 621,58 points à la faveur d'une flambée des matières premières après les publications notamment de TotalEnergies et Siemens Energy , est vu de nouveau en hausse, de 0,56%.

Le principal indice paneuropéen a oscillé autour de ses plus hauts historiques ces derniers jours, les investisseurs se tournant vers des secteurs perçus comme ​moins vulnérables aux perturbations causées par l'intelligence artificielle (IA), face aux inquiétudes croissantes concernant l'impact négatif de cette technologie sur certains secteurs.

Aux Etats-Unis, les investisseurs attendent à 13h30 GMT les chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage après un rapport sur l'emploi qui a montré mercredi une accélération des créations de postes en janvier, ce ​qui a été interprété positivement pour l'économie. Le rapport sur l'emploi a cependant fait grimper les rendements obligataires et ⁠éloigné la perspective d'une baisse à court terme des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). Ce mouvement pourrait s'amplifier ou s'atténuer avec la publication vendredi des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de ‌janvier.

"Tout repose sur un juste équilibre : un niveau d'embauche suffisamment élevé pour témoigner de la résilience de l'économie, mais pas au point de compromettre les anticipations d'un assouplissement futur de la politique monétaire de la Fed", souligne Julia Hermann, stratège marchés chez New York Life Investments.

Côté résultats des entreprises, les publications se poursuivent ce jeudi, en particulier dans le secteur du luxe en ​Europe avec L'Oréal et Hermès, tandis que l'impact de l'IA devrait continuer d'être surveillé dans ‌les comptes financiers, principalement aux Etats-Unis.

Le secteur technologique en Europe et celui des médias ont perdu mercredi respectivement 1,8% et 2,6%, tandis qu'aux Etats-Unis les valeurs des ⁠logiciels ont de nouveau chuté, Microsoft et Alphabet perdant plus de 2% dans la crainte de bouleversements liés à l'IA.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mercredi après la publication d'un rapport meilleur qu'attendu sur le marché du travail américain, qui a rassuré les investisseurs sur la santé de l'économie tout en alimentant la crainte que la Fed ralentisse l'assouplissement de sa politique monétaire.

L'indice Dow Jones a cédé 0,13%, ou 66,74 points, à 50.121,40 points.

Le S&P-500, plus ⁠large, a perdu 0,34 point à 6.941,47 points.

Le ‌Nasdaq Composite a reculé de son côté de 36,01 points (-0,16%) à 23.066,47 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a perdu 0,02% jeudi à 57.639,84 points, dans une session hésitante où ⁠il a dépassé pour la première fois la barre des 58.000 points, les marchés continuant de digérer les conséquences de la victoire historique de la Première ministre Sanae Takaichi aux élections législatives. Le Topix, plus large, a progressé de 0,7% ‌à 3.882,16 points, soutenu notamment par le secteur technologique alors que SoftBank Group (+2,44%) a publié ses résultats.

La saison des résultats financiers bat son plein dans la quatrième économie mondiale et les investisseurs estiment que ⁠le score du Parti libéral-démocrate (PLD) lors du scrutin de dimanche lui permettra de faire adopter facilement des mesures d'investissements et d'allégement fiscal.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie ⁠et du Pacifique (hors Japon) prend 0,65%, à un niveau ‌record, portant ses gains sur les six premières semaines de l'année à environ 13%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai s'octroie 0,12% et le CSI 300 progresse de 0,14%, les indices étant tirés par un certain optimisme autour de l'intelligence ​artificielle après que le Premier ministre chinois Li Qiang a appelé à une innovation technologique plus large et à une adoption accrue ‌de l'IA. Le secteur des sociétés chinoises spécialisées dans l'IA avance d'environ 2%.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES

Le yen, qui a progressé de 2,6% par rapport au dollar depuis la victoire écrasante du PLD de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi aux législatives, avance de 0,06%, ​quatrième séance consécutive de hausse qui devrait lui permettre d'enregistrer son plus important gain hebdomadaire depuis plus d'un an.

Le dollar avance de 0,10% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro recule de 0,09%, à 1,1859 dollar.

La livre sterling s'échange à 1,3615 dollar (-0,08%) avant la publication à 07h00 GMT de la première estimation du PIB britannique pour le quatrième trimestre.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable, à 4,1809%, tandis que le ⁠deux ans, plus sensible aux anticipations sur la politique monétaire, s'affiche à 3,5078%, après avoir grimpé la veille de 5,8 points de base, son plus important gain depuis fin octobre.

Les anticipations du marché concernant une baisse des taux de la Fed d'au moins 25 points de base lors de la réunion de mars de la banque centrale avaient atteint environ 20% avant la publication des chiffres de l'emploi américain. Elles recueillent désormais une probabilité d'environ 5%, selon l'outil FedWatch de CME. Les opérateurs continuent cependant d'anticiper au moins deux baisses de taux cette année.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en hausse jeudi, les investisseurs s'inquiétant de l'escalade des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran, craignant qu'une éventuelle attaque contre Téhéran ou le transport maritime ne provoque des perturbations de l'approvisionnement.

Le Brent progresse de 0,12% à 69,50 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,23% à 64,78 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU JEUDI 12 FEVRIER:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

GB 07h00 PIB, première ​estimation T4 +0,2% +0,1%

USA 13h30 Inscriptions hebdomadaires au Semaine au 222.000 231.000

chômage 7 février

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)