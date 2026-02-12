Mercedes-Benz: bénéfice net quasiment divisé par deux en 2025, au plus bas depuis la pandémie

Le constructeur allemand de voitures haut de gamme Mercedes-Benz a annoncé jeudi une chute de près de moitié de son bénéfice net en 2025 par rapport à l'année précédente, plombé par la baisse des volumes vendus en Chine et une forte réduction des marges sur ses voitures.

Le groupe a dégagé un bénéfice net de 5,1 milliards d'euros, en baisse de 49,6% sur un an, tombant à son niveau le plus bas depuis 2020, année marquée par la pandémie de Covid-19, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Le résultat d'epxloitation (EBIT), indicateur clé pour mesurer la rentabilité du l'entreprise, a diminué de plus de moitié à 5,8 milliards d'euros. Les analystes de la plateforme Factset avaient estimé qu'il s'établirait à 7,3 milliards d'euros.

Pour Mercedes, l'année 2025 a été entâchée par une chute de ses livraisons de voitures de 9% à 1.800.000 unités, plombant mécaniquement le chiffre d'affaires, en recul de 9,2% sur un an à 132,2 milliards d'euros.

Le marché chinois a été le premier concerné, avec une chute de 19% des livraisons, suivie par le marché américain (-12%).

Les échanges avec les Etats-Unis ont été affectés par la hausse brutale des droits de douane à 15% imposée par Donald Trump sur les voitures européennes, qui pèsent sur les exportations de Mercedes, malgré la présence d'une usine en Alabama.

Lors d'une table ronde avec des journalistes en janvier, le président du directoire de Mercedes Ola Källenius s'était dit convaincu que les Etats-Unis étaient "un marché de croissance à moyen et long terme", raison pour laquelle le groupe compte y investir plus à l'avenir.

Côté chinois, Mercedes-Benz affronte la rude concurrence de marques de mieux en mieux placées telles que BYD, particulièrement dans l'électromobilité. En 2025, les ventes de véhicules électriques du groupe de Stuttgart ont chuté de 9%.

Le segment des voitures de luxe, sur lequel Mercedes-Benz mise particulièrement depuis quelques années, a cédé 4,8% en 2025.

Ce recul a un impact sur la marge opérationnelle des ventes de voitures qui a également diminué à 3,7% alors que le groupe tablait sur une fourchette comprise entre 4 et 6%.

Ce ratio ne cesse de se détériorer depuis plusieurs années: il était de 12,6% en 2023 et de 8,1% en 2024.

Pour 2026, Mercedes-Benz vise même une fourchette comprise entre 3 et 5%.

L'entreprise vise à moyen terme le retour à une marge comprise entre 8 et 10% à travers le lancement de nouveaux modèles et une réduction drastique de ses coûts de production.