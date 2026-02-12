 Aller au contenu principal
Sanofi : le DG Paul Hudson sur le départ, Belén Garijo nommée pour le remplacer
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 08:45

Belen Garijo à Davos

Belen Garijo à Davos

Sanofi a ‌annoncé jeudi la nomination de Belén ​Garijo en tant que directrice générale du groupe après que son conseil d'administration ​a décidé de ne pas renouveler le mandat d'administrateur ​de son actuel ⁠directeur général Paul Hudson.

Ce dernier quittera ‌ses fonctions de directeur général le 17 février 2026 au soir, selon ​un ‌communiqué du groupe.

Belén Garijo prendra ses ⁠fonctions à l'issue de l'Assemblée générale de Sanofi qui se tiendra le 29 ⁠avril 2026.

"Dans ‌l'intervalle, Olivier Charmeil, Vice President ⁠Executif Médecine Générale et membre du ‌Comité exécutif depuis 2011, assurera ⁠les fonctions de Directeur général par ⁠intérim", est-il ‌indiqué.

Belén Garijo est actuellement directrice générale du ​groupe pharmaceutique ‌allemand Merck KGaA, fonction qu'elle occupe depuis 2021. Docteure et ​médecine de formation, elle a également exercé plusieurs postes chez ⁠Sanofi.

Elle est membre du conseil d'administration de BBVA et a siégé pendant dix ans au conseil d'administration de L'Oréal.

(Rédigé par Mara Vîlcu, avec Etienne Breban, édité par ​Blandine Hénault)

