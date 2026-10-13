Wells Fargo-Hausse du bénéfice au T3 avec les revenus d'intérêts

Wells Fargo WFC.N a publié mardi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, soutenue par la croissance de son portefeuille de prêts et l'augmentation de ses revenus d'intérêts.

La quatrième banque américaine a fait état d'un bénéfice net de 5,95 milliards de dollars (5,32 milliards d'euros), soit 1,87 dollar par action, pour les trois mois clos le 30 septembre, contre 5,59 milliards de dollars, soit 1,66 dollar par action, un an plus tôt.

Le revenu net d’intérêts de Wells Fargo a augmenté de 5% pour atteindre 12,52 milliards de dollars au cours du trimestre.

La banque a pu mobiliser davantage son bilan depuis que la Réserve fédérale (Fed) a supprimé le plafond réglementaire qui limitait ses actifs depuis plusieurs années, lui offrant une plus grande marge de manœuvre pour se livrer à la concurrence sur le marché des prêts.

Wells Fargo s’est appuyé sur les cartes de crédit et les prêts automobiles pour développer son portefeuille de prêts aux particuliers, tirant parti de tendances de consommation favorables.

L’économie américaine est restée sur des bases solides grâce à d’importants investissements des entreprises dans l’intelligence artificielle, à la résilience des dépenses de consommation et à la relative stabilité du marché du travail.

"Bien que l’incertitude économique persiste et que le moral des consommateurs reste mitigé, nos données montrent que nos clients particuliers et professionnels se portent bien", a déclaré le directeur général Charlie Scharf dans un communiqué.

Les banques américaines ont également bénéficié du réinvestissement d’actifs arrivés à échéance dans des instruments offrant un rendement plus élevé, ce qui soutenu leurs marges globales.

Le mois dernier, le directeur financier Mike Santomassimo s’est montré optimiste quant aux perspectives de croissance des prêts de la banque pour l’année, estimant que les tendances en matière de crédit et de consommation restaient favorables malgré les craintes que la hausse des coûts ne pèse sur le budget des ménages.

Malgré des résultats attendus solides, les valeurs bancaires reculent, les investisseurs se montrant prudents face à la perspective que la Fed freine l’activité économique. L’indice KBW Bank a perdu plus de 12% par rapport à ses plus hauts niveaux d’août.

L’action de la banque reculait de 1,5% en pré-ouverture. Elle a perdu plus de 10% depuis le début de l’année jusqu’à la clôture de lundi.

Bien que les analystes s’attendent à ce que la hausse des rendements obligataires soutienne le produit net d’intérêt de Wells Fargo à court terme, l’augmentation des coûts de financement pourrait freiner la croissance économique.

(Reportage Utkarsh Shetti, vertsion française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)