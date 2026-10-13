Wells Fargo dépasse les prévisions de bénéfices, mais le produit net d'intérêt et le chiffre d'affaires sont en deçà des attentes

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(Ajoute des précisions tout au long du texte)

Wells Fargo WFC.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, mais n'a pas atteint les prévisions en matière de produit net d'intérêt et de chiffre d'affaires, ce qui a entraîné une baisse de près de 1 % de son cours lors d'une séance pré-ouverture marquée par la volatilité.

La quatrième banque américaine a annoncé un bénéfice de 1,87 dollar par action, dépassant les prévisions moyennes des analystes qui s'établissaient à 1,85 dollar, selon les données compilées par LSEG.

Son produit net d'intérêts — la différence entre ce qu'une banque gagne sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts — a progressé de 5 % pour s'établir à 12,52 milliards de dollars, mais est resté en deçà des prévisions de 12,63 milliards de dollars.

La banque a indiqué que ce produit net d’intérêts avait été affecté par la baisse des taux d’intérêt sur les actifs à taux variable, la hausse des coûts de dépôt et le recul des dépôts non rémunérés.

Suite à la suppression, l’année dernière, du plafond de 1 950 milliards de dollars sur ses actifs, la banque a élargi son bilan afin de regagner du terrain dans des secteurs où elle avait cédé des parts de marché à des concurrents plus importants.

L’expansion rapide de son portefeuille de prêts a toutefois également accru le montant qu’elle doit provisionner pour couvrir d’éventuelles créances douteuses, même si la banque a déclaré ne constater aucune détérioration des tendances en matière de défauts de paiement.

Les provisions pour pertes sur créances ont augmenté pour atteindre 1,03 milliard de dollars, contre 681 millions de dollars un an plus tôt.

Le chiffre d’affaires s’est établi à 21,87 milliards de dollars, restant également en deçà des estimations de 22,31 milliards de dollars.

Dans un début mitigé pour les résultats des grandes banques, JPMorgan Chase JPM.N a manqué les estimations de bénéfice trimestriel pour la première fois en près de trois ans, tandis que Goldman Sachs GS.N a affiché un bénéfice en hausse au troisième trimestre.

UNE CONSOMMATION RÉSILIENTE

L’économie américaine est restée sur des bases solides grâce à d’importants investissements des entreprises dans l’intelligence artificielle, à la résilience des dépenses de consommation et à la relative stabilité du marché du travail.

Wells s’est appuyé sur les cartes de crédit et les prêts automobiles pour développer son portefeuille de crédits à la consommation, tirant parti de tendances de dépenses favorables.

« Bien que l’incertitude économique persiste et que le moral des consommateurs reste mitigé, nos données montrent que nos clients particuliers et professionnels se portent bien », a déclaré le directeur général Charlie Scharf dans un communiqué.

Malgré des prévisions de résultats solides, les valeurs bancaires ont récemment subi une vague de ventes, les investisseurs faisant preuve de prudence face à la perspective que la poursuite des hausses de taux d’intérêt par la Réserve fédérale freine l’activité économique. L’indice KBW Bank a perdu plus de 12 % par rapport à ses plus hauts niveaux d’août.

« Nous ne constatons aucun changement de comportement, ni chez les emprunteurs ni chez les déposants, qui nous amènerait à penser que les tendances sous-jacentes que nous observons actuellement sont en train de changer », a déclaré le directeur financier Mike Santomassimo aux journalistes lors d’une conférence téléphonique après la publication des résultats.

RÉSULTATS MITIGÉS DANS LA BANQUE D’INVESTISSEMENT

La banque a massivement investi dans ses activités de banque d’investissement et de marchés, en recrutant des banquiers chevronnés et en augmentant ses dépenses dans le financement des clients, le négoce et d’autres activités liées aux marchés de capitaux.

Cette stratégie a permis à Wells de grimper dans les classements de la banque d’investissement et de décrocher des mandats de conseil sur certaines des plus grosses opérations de l’année, notamment l’acquisition par NextEra Energy de son concurrent Dominion Energy pour 67 milliards de dollars. Ce trimestre, elle a conseillé Thoma Bravo dans le cadre de son opération de plus de 4 milliards de dollars visant à retirer Accelerant de la cote.

Wells a enregistré un chiffre d’affaires de 611 millions de dollars dans la banque d’investissement au cours du trimestre, en hausse de 10 % par rapport à l’année précédente. Toutefois, ce chiffre est en baisse de 3 % par rapport au trimestre précédent, la hausse des coûts d’emprunt ayant pesé sur une année exceptionnelle en matière de fusions et d’introductions en bourse.