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Weil, Gotshal & Manges envisage des options de fusion après le départ de ses principaux générateurs de chiffre d'affaires, rapporte Bloomberg News
information fournie par Reuters 19/09/2026 à 21:04
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire du porte-parole au paragraphe 4)

Le cabinet d’avocats Weil, Gotshal & Manges étudie différentes options pour son avenir, notamment une éventuelle fusion avec un concurrent, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Le cabinet a consulté ses associés et étudié les moyens de renforcer son activité par le biais de recrutements et de promotions stratégiques, et il pourrait encore rester indépendant, précise le rapport.

Cette nouvelle fait suite à une série e de départs chez Weil, notamment celui de Michael Aiello, éminent spécialiste new-yorkais des fusions-acquisitions, et de cinq autres associés spécialisés dans ce domaine, qui s’apprêtent à rejoindre Cravath, Swaine & Moore, ainsi que celui de deux associés londoniens d’ , également spécialisés dans les fusions-acquisitions, qui ont récemment rejoint Sullivan & Cromwell.

« Weil n’est engagé dans aucune discussion de fusion avec un quelconque cabinet », a déclaré un porte-parole.

Les dirigeants de ce cabinet d’avocats américain se sont montrés plus ouverts à l’idée d’une fusion avec un concurrent, et certains ont mené des discussions informelles pour évaluer l’intérêt suscité par une telle opération, selon un article de Bloomberg News.

Fondé en 1931, Weil, Gotshal & Manges est un cabinet d’avocats new-yorkais réputé pour ses activités dans les fusions-acquisitions, les restructurations et les procédures de faillite, qui compte environ 1 200 avocats à travers le monde.

Fusions / Acquisitions
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