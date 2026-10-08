WEACCESS GROUP : Connecter les sites et protéger les équipes - Weaccess Group à la rencontre des professionnels avec WeTalk et ses réseaux privés 4G/5G

Cet automne, Weaccess Group associe présentation de ses solutions, rencontres professionnelles et échanges sur l’innovation 5G. Après la Convention annuelle NextMove et la participation de son PDG, François Hedin, à la Journée 5G+ organisée par IMTFor5G+, l’entreprise accueillera les visiteurs sur ses stands à la Journée RMP de Radio Coms Pro Alliance et au colloque AGURRE.



Saint-Étienne-du-Rouvray, le 08/10/2026 — Communiquer entre équipes, transmettre une alerte, connecter des équipements mobiles et disposer d’une couverture adaptée aux contraintes d’un site : ces besoins sont au cœur de la démarche de Weaccess Group. À travers ses rendez-vous professionnels de l’automne, l’entreprise souhaite échanger avec les industriels, les intégrateurs et les utilisateurs sur leurs projets de connectivité et de communication de terrain.



Deux expertises complémentaires : la communication des équipes et la connectivité des sites :

Avec WeTalk, Weaccess Group propose une solution de communication vocale instantanée sur smartphones et terminaux professionnels Android. Développée et hébergée en France, elle permet de parler à un collègue ou à un groupe par simple pression sur un bouton, en utilisant les réseaux 4G, 5G ou Wi-Fi disponibles.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :