Waymo va rappeler plus de 3 800 robotaxis en raison du risque qu'ils pénètrent dans des zones de chantier fermées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Waymo procède au rappel de 3 871 robotaxis aux États-Unis après avoir identifié un problème logiciel susceptible d'amener les véhicules à pénétrer dans une zone de chantier autoroutier fermée et à continuer de rouler à grande vitesse, a annoncé jeudi l'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA).