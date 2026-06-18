 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Waymo va rappeler plus de 3 800 robotaxis en raison du risque qu'ils pénètrent dans des zones de chantier fermées
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 09:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Waymo procède au rappel de 3 871 robotaxis aux États-Unis après avoir identifié un problème logiciel susceptible d'amener les véhicules à pénétrer dans une zone de chantier autoroutier fermée et à continuer de rouler à grande vitesse, a annoncé jeudi l'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA).

Valeurs associées

ALPHABET-A
363,7900 USD NASDAQ -2,53%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
27,6 -38,12%
Pétrole Brent
77,94 -0,92%
CAC 40
8 439,13 +0,10%
SOITEC
122,85 -1,48%
TOTALENERGIES
71,45 -1,05%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank