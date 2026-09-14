Waymo va lancer un service de VTC autonomes à Las Vegas

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Waymo, la division dédiée à la conduite autonome d’Alphabet ( GOOGL.O ), a annoncé lundi qu’elle proposerait des trajets au grand public à Las Vegas, marquant ainsi son entrée sur le marché du Nevada, alors qu’elle étend son service de robotaxis à davantage d’États américains.

Waymo, dont la valorisation s'élevait à 126 milliards de dollars en février lors de sa levée de fonds de 16 milliards de dollars , a continué à agrandir sa flotte de robotaxis alors qu'elle est en concurrence avec Zoox d'Amazon et Tesla

TSLA.O sur le marché des véhicules autonomes.

Voici plus de détails:

* Waymo invitera le grand public à utiliser ses services à Las Vegas, en commençant par quelques dizaines de véhicules, avec l’intention d’étendre son offre au fil du temps.

* Zoox était le seul opérateur de robotaxis de la ville à proposer des trajets payants au grand public après avoir lancé ses activités commerciales le mois dernier.

* Las Vegas est le premier marché public de robotaxis de Waymo au Nevada, s’inscrivant dans la poursuite de son expansion au-delà de ses activités déjà bien établies en Californie, au Texas, en Floride et en Arizona.

* Au début du mois, Waymo avait annoncé son intention de se développer à Denver, San Diego et Tampa.

* Le service de Las Vegas utilise le système de conduite autonome de sixième génération de Waymo, intégré à l’Ojai, son robotaxi construit sur la plateforme du véhicule Zeekr.