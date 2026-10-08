Waymo, filiale d'Alphabet, obtient un prêt à terme de 5 milliards de dollars pour accélérer son expansion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Waymo, la filiale d'Alphabet GOOGL.O spécialisée dans la conduite autonome, a annoncé jeudi avoir conclu un prêt à terme de 5 milliards de dollars. Il s'agit du premier financement par emprunt de l'entreprise, qui entend étendre son service de VTC autonomes aux États-Unis et dans le monde entier.

Voici quelques détails:

* PIMCO, Blackstone et Sixth Street ont participé en tant que chefs de file du consortium de prêteurs, tandis que Capital Group, Loomis Sayles et T. Rowe Price figuraient parmi les principaux prêteurs, a précisé Waymo

* Goldman Sachs a agi en tant que seul chef de file, a-t-elle ajouté

* Waymo a lancé ses activités dans sa 15e ville américaine le mois dernier et a annoncé une expansion à Singapour

* La société a finalisé une levée de fonds de 16 milliards de dollars plus tôt cette année, pour une valorisation de 126 milliards de dollars