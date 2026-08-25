 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

WAVESTONE : Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement général de l'AMF
information fournie par Actusnews 25/08/2026 à 18:15
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Conformément aux dispositions de l'article L.233-8 du Code de commerce, la société informe ses actionnaires qu'au 31 juillet 2026, le capital se composait de 24 906 332 actions en circulation et représentait un nombre total de droits de vote de 41 765 774 calculé conformément aux dispositions de l'article 223-11 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

À propos de Wavestone

Né au cœur de l'avènement des nouvelles technologies et du digital, Wavestone s'est imposé comme un cabinet de conseil de classe mondiale, positionné à la convergence du business et de la technologie. Wavestone accompagne les plus grandes entreprises à l'ère de l'intelligence artificielle, en les aidant à déployer à l'échelle de nouvelles façons de travailler, à faire évoluer leurs opérations ou encore à réinventer leurs modèles d'affaires.

Présents en Europe et en Amérique du Nord, les 6000 collaborateurs de Wavestone délivrent une offre de conseil sur-mesure et de bout-en-bout, combinant expertise business, technologique et savoir-faire de premier plan en transformation d'entreprise. En intégrant l'IA au cœur de sa proposition de valeur et de ses interventions, le cabinet permet à ses clients de convertir tout le potentiel de cette transformation en valeur concrète et durable.

Wavestone est coté sur Euronext Paris et labellisé Great Place to Work®.

Wavestone
Pascal IMBERT
Président - Directeur général
Tél. : 01 49 03 20 00
Benjamin CLEMENT
Communication financière
Tél. : 01 49 03 20 00 		Actus
Mathieu OMNES
Relations analystes - investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 92
Déborah SCHWARTZ
Relations presse
Tél. : 01 53 67 36 35

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xnBvZ5dpk2yalp9tlJeWaJJnZ2hhlWSamGmYxGZpZZmbmHBplpeVbpuXZnJqnmVu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99908-wavestone_declaration-amf_260825-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

WAVESTONE
33,7500 EUR Euronext Paris -0,30%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le député européen Raphaël Glucksmann, candidat à la présidentielle via la primaire organisée par le PS et Place publique, en visite dans le Parc naturel régional du Marais poitevin, à Magné, le 25 août 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    Présidentielle : Glucksmann en quête des Verts et de la primaire
    information fournie par AFP 25.08.2026 19:32 

    Pour son premier déplacement officiel de campagne, le désormais candidat à la présidentielle Raphaël Glucksmann a choisi mardi le thème des énergies renouvelables pour donner des gages sur l'écologie, et convaincre qu'il peut gagner la primaire sociale-démocrate. ... Lire la suite

  • Image extraite d'un flux vidéo en direct de la NASA, datée du 25 août 2026, montre l'astronaute de la NASA Anil Menon (à gauche) et l'astronaute de l'ESA Sophie Adenot (à droite) lors de leur sortie dans l'espace à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS) ( NASA / Handout )
    Et de deux! Nouvelle sortie spatiale pour Sophie Adenot
    information fournie par AFP 25.08.2026 19:28 

    Une semaine après sa première historique, Sophie Adenot effectue mardi une deuxième sortie à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS) pour terminer d'y remplacer une antenne défectueuse. L'Agence spatiale américaine (Nasa) a annoncé le début officiel ... Lire la suite

  • Une mosquée historique endommagée après une frappe israélienne dans la bande de Gaza
    Une mosquée historique endommagée après une frappe israélienne dans la bande de Gaza
    information fournie par AFP Video 25.08.2026 19:19 

    La mosquée Abou Salim, à Deir el-Balah, considérée comme l'une des plus anciennes de la bande de Gaza, a été endommagée lundi par une frappe israélienne, de même que plusieurs sites du territoire palestinien où l'on a dénombré au total au moins cinq morts.

  • "On va refonder la gauche", affirme Raphaël Glucksmann lors de son premier déplacement
    "On va refonder la gauche", affirme Raphaël Glucksmann lors de son premier déplacement
    information fournie par AFP Video 25.08.2026 19:14 

    "Cette primaire, c'est l'opportunité de refonder la gauche", assure le leader de Place publique Raphaël Glucksmann à Andilly, en Charente-Maritime, lors de son premier déplacement après l'annonce de sa candidature à la présidentielle, affirmant vouloir "mener cette ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 439,2 -0,16%
Pétrole Brent
88,55 -3,75%
BIOPHYTIS
0,08 +1,01%
ATON
0,0198 +16,47%
2CRSI
27,56 +4,16%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank