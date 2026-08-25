SpaceX va construire un complexe Starship en Louisiane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des citations tout au long du texte) par Joey Roulette

SpaceX prévoit de construire un site de lancement pour le Starship dans le sud de la Louisiane , dans le cadre d’un accord annoncé mardi avec le gouverneur de l’État, dans le but de lancer la construction de son quatrième port spatial l’année prochaine, a indiqué la société. Ce site de 125.000 acres (50.585 hectares), baptisé "Starbase, Louisiana", permettra d’étendre les opérations de lancement de Starship au-delà du sud du Texas et est conçu pour accueillir "des milliers de vols Starship par an", a précisé l’entreprise.

SpaceX a annoncé ces projets à proximité du site proposé, dans la paroisse de Vermilion, lors d’un événement grandiose en présence du gouverneur Jeff Landry et d’autres hauts responsables de l’État.

Ces marais côtiers, dont la superficie est plus de huit fois supérieure à celle de Manhattan, constitueront un "port spatial autonome" doté de "capacités de production de propergol, de production d’électricité, de transport maritime en eaux profondes, d’installations de traitement des véhicules et d’un aéroport", a ajouté SpaceX.

Landry a qualifié cet accord de "tournant" pour la Louisiane. "Ce projet représente bien plus que de l’acier, de la technologie et des capitaux. Il est synonyme d’emplois pour nos familles. Il donne un nouvel élan à nos communautés et assure la protection de notre littoral."

Depuis des années, SpaceX lance des fusées depuis Cap Canaveral, en Floride, depuis la base de la Force spatiale de Vandenberg, en Californie, et depuis Starbase, la ville d’entreprise située dans le sud du Texas qui accueille ses activités de développement et de lancements d’essai du Starship.