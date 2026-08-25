La Bourse de Paris en baisse, à contre-courant du reste du monde

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en baisse mardi, à contre-courant de Wall Street et des grands marchés européens, et malgré la baisse du pétrole et la détente des taux d'intérêt.

L'indice du CAC 40 a perdu 13,81 points (-0,16%) à 8.439,20 euros. L'indice avait perdu la veille 0,37%.

Les volumes sont restés faibles dans l'attente des deux grands rendez-vous de la semaine, les résultats trimestriels du géant de la tech Nvidia mercredi soir, et la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole aux Etats-Unis en fin de semaine.

"C'est vraiment une phase d'attentisme, avec très peu de mouvements hormis des achats d'or", résume Christopher Dembik de la banque suisse Pictet.

"C'est vrai que Nvidia donnera le la. Les attentes sont moins importantes sur Jackson Hole", ajoute-t-il joint par l'AFP, expliquant que les marchés ont déjà intégré une nouvelle hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) en septembre.

Première capitalisation mondiale (plus de 5.000 milliards de dollars) le fabricant de puces Nvidia est au coeur du développement de l'intelligence artificielle (data centers, carte mémoire...) qui repose sur des financements croisés. L'entreprise investit en effet dans le développement de ses clients comme ChatGPT.

L'entreprise de Jensen Hueng publie ses résultats alors que les investisseurs se montrent de plus en plus sélectifs et exigeants envers les géants de la tech engagés dans le développement de l'intelligence artificielle.

A Paris, les deux valeurs les plus liées à l'IA ont progressé mardi: STMicroelectronics +0,79% à 42,56 euros et hors CAC40 l'autre fabricant de semi-conducteurs Soitec +1,07% à 109 euros.

Le pétrole a reculé avec un énième espoir d'apaisement autour du détroit d'Ormuz. Le chef de la diplomatie d'Oman a dit espérer "annoncer bientôt" un couloir de navigation temporaire, après la fermeture de la séance.

Vers 19H00 le Brent, référence du brut en Europe et dans le monde, s'échangeait à 88,79 dollars (-3.67%).

TotalEnergies a légèrement encaissé cette baisse (-0,37% à 75,70 euros).

Le groupe de luxe Kering (-3,34% à 247,20 euros) et Renault (-3,25% à 27,39 euros) ont encaissé les deux reculs les plus marqués de la journée.

Grande inquiétude des marchés ces derniers jours, les taux d'intérêt se sont détendus mais restent à un niveau élevé.

Les obligations françaises à dix ans affichaient un rendement de 4,04% contre 4,12% la veille.

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