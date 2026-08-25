 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

MPS: Rome ne cédera sa participation qu'après la bataille pour le contrôle du groupe
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 18:55
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le logo de la banque Monte dei Paschi di Siena à Rome

Le logo de la banque Monte dei Paschi di Siena à Rome

Le ministre italien de l'Économie, Giancarlo ‌Giorgetti, a déclaré mardi aux élus régionaux que le Trésor ne céderait pas sa participation ​de 4,8% dans Monte dei Paschi di Siena (MPS) avant la fin de la lutte en cours pour le contrôle de l'établissement bancaire toscan.

Le ministre a fait ces déclarations lors d’une réunion ​à Rome avec des élus de Sienne et de la région toscane, venus chercher des réponses sur l’avenir de la ​troisième plus grande banque italienne.

La semaine dernière, MPS ⁠a annoncé deux offres simultanées, d’un montant total d’environ 34 milliards d’euros, visant respectivement ‌son concurrent Banco BPM et le gestionnaire de fortune Banca Generali.

Ces offres constituent une mesure défensive contre une tentative de rachat hostile lancée en juin ​par le leader du marché, ‌Intesa Sanpaolo, qui prévoit le démantèlement de MPS.

LA PARTICIPATION DE L’ÉTAT "GELÉE"

"Le ministre ⁠nous a indiqué que la participation (du Trésor) serait gelée jusqu'à la fin de la phase [de fusion-acquisition]", a déclaré à Reuters Agnese Carletti, présidente de la province de Sienne, à l'issue de ⁠la réunion de ‌mardi.

Le président de la région Toscane, Eugenio Giani, a relayé les mêmes propos ⁠de Giancarlo Giorgetti, et les déclarations du ministre ont été confirmées à Reuters par une ‌source du Trésor.

Le Trésor prévoyait de céder ses actions restantes dans MPS ⁠via une procédure de "bookbuilding" accélérée (ABB), mais a gelé le processus afin de ⁠ne pas influencer la ‌bataille en cours autour de la fusion-acquisition, a indiqué la source, confirmant ainsi un article ​de Reuters publié en début de mois.

Banco BPM, ‌dont le principal investisseur est Crédit Agricole avec une participation de 29,3%, a qualifié mardi l’offre de MPS de "non ​sollicitée", faisant écho aux commentaires formulés la semaine dernière par Banca Generali.

MPS tiendra une assemblée générale le 29 octobre afin d'approuver ses offres sur Banco BPM et Banca Generali.

À ⁠cette occasion, le ministère des Finances évaluera sa position, a déclaré Giancarlo Giorgetti aux élus locaux, a précisé Agnese Carletti.

Les actionnaires d’Intesa sont appelés à approuver l’offre sur MPS le 10 septembre, tandis que celle-ci devrait être lancée dès la fin du mois prochain.

(Reportage Alvise Armellini, Silvia Ognibene à Florence et Andrea Mandalà à Milan; rédigé par Giulio Piovaccari; Version française Matthieu ​Huchet, édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le député européen Raphaël Glucksmann, candidat à la présidentielle via la primaire organisée par le PS et Place publique, en visite dans le Parc naturel régional du Marais poitevin, à Magné, le 25 août 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    Présidentielle : Glucksmann en quête des Verts et de la primaire
    information fournie par AFP 25.08.2026 19:32 

    Pour son premier déplacement officiel de campagne, le désormais candidat à la présidentielle Raphaël Glucksmann a choisi mardi le thème des énergies renouvelables pour donner des gages sur l'écologie, et convaincre qu'il peut gagner la primaire sociale-démocrate. ... Lire la suite

  • Image extraite d'un flux vidéo en direct de la NASA, datée du 25 août 2026, montre l'astronaute de la NASA Anil Menon (à gauche) et l'astronaute de l'ESA Sophie Adenot (à droite) lors de leur sortie dans l'espace à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS) ( NASA / Handout )
    Et de deux! Nouvelle sortie spatiale pour Sophie Adenot
    information fournie par AFP 25.08.2026 19:28 

    Une semaine après sa première historique, Sophie Adenot effectue mardi une deuxième sortie à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS) pour terminer d'y remplacer une antenne défectueuse. L'Agence spatiale américaine (Nasa) a annoncé le début officiel ... Lire la suite

  • Cette combinaison de photos créée le 24 août 2026 montre, à gauche, le président américain Donald Trump à Washington, le 10 août 2026, et à droite le Premier ministre canadien Mark Carney le 25 juin 2026 à Ottawa ( AFP / Jim WATSON )
    Le Canada riposte avec des surtaxes de 15 à 50% sur une série de produits américains
    information fournie par AFP 25.08.2026 19:22 

    Le Canada imposera à partir du 8 septembre des droits de douane de 15 à 50% sur une série de produits américains et "ripostera" si son secteur automobile est touché par de nouvelles surtaxes des Etats-Unis avec qui la guerre commerciale s'envenime. Les surtaxes ... Lire la suite

  • Une mosquée historique endommagée après une frappe israélienne dans la bande de Gaza
    Une mosquée historique endommagée après une frappe israélienne dans la bande de Gaza
    information fournie par AFP Video 25.08.2026 19:19 

    La mosquée Abou Salim, à Deir el-Balah, considérée comme l'une des plus anciennes de la bande de Gaza, a été endommagée lundi par une frappe israélienne, de même que plusieurs sites du territoire palestinien où l'on a dénombré au total au moins cinq morts.

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 439,2 -0,16%
Pétrole Brent
88,56 -3,74%
BIOPHYTIS
0,08 +1,01%
ATON
0,0198 +16,47%
2CRSI
27,56 +4,16%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank