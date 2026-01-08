WAVESTONE : Bilan annuel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société WAVESTONE à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2025 , les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 17 782 titres WAVESTONE
- Espèces : 717 758,02 euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 15 927 titres WAVESTONE
- Espèces : 805 213,31 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 36 611 titres WAVESTONE
- Espèces : 88 633,74 euros
Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :
|Titres
|Capitaux
|Transactions
|Achats
|32 872
|1 743 056,15 €
|578
|Ventes
|31 017
|1 655 600,85 €
|527
A propos de Wavestone
Né au cœur de l'avènement des nouvelles technologies et du digital, Wavestone n'a cessé de croître, toujours dans un esprit entrepreneurial, d'abord en France et en Allemagne, puis, en Suisse, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, pour devenir un cabinet de conseil de classe mondiale en mesure d'accompagner les plus grandes entreprises dans leurs transformations stratégiques les plus ambitieuses.
En s'appuyant sur une combinaison de savoir-faire unique, à l'intersection de la technologie et du business, les 6 000 collaborateurs du cabinet délivrent une offre de conseil sur-mesure et à 360°, de la refonte des modèles d'affaires jusqu'à la mise en œuvre des technologies de pointe et la prise en compte des enjeux autour de la transition durable.
Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place to Work®.
|
Wavestone
Pascal IMBERT
Président – Directeur général
Tél. : 01 49 03 20 00
Benjamin CLÉMENT
Communication financière
Tél. : 01 49 03 20 00
|
Actus
Mathieu OMNES
Relations analystes - investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 92
Déborah SCHWARTZ
Relations presse
Tél. : 01 53 67 36 35
Détail [1] des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 2 nd semestre 2025
|ACHATS
|VENTES
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|TOTAL
|578
|32 872
|1 743 056,15
|TOTAL
|527
|31 017
|1 655 600,85
|01/07/2025
|6
|300
|17 634,99
|01/07/2025
|3
|150
|8 870
|02/07/2025
|7
|424
|24 441,18
|02/07/2025
|4
|320
|18 704
|04/07/2025
|2
|160
|9 376
|03/07/2025
|3
|240
|14 119,99
|07/07/2025
|6
|300
|17 505
|04/07/2025
|1
|80
|4 728
|08/07/2025
|1
|50
|2 875
|08/07/2025
|6
|300
|17 510,01
|09/07/2025
|2
|100
|5 860
|09/07/2025
|6
|280
|16 532,99
|10/07/2025
|5
|250
|14 700
|10/07/2025
|2
|100
|5 935
|11/07/2025
|3
|150
|8 695,01
|11/07/2025
|1
|50
|2 935
|14/07/2025
|5
|250
|14 435
|15/07/2025
|1
|50
|2 895
|15/07/2025
|4
|250
|14 345
|16/07/2025
|5
|250
|14 405
|16/07/2025
|2
|75
|4 275
|17/07/2025
|4
|151
|8 868,7
|17/07/2025
|4
|200
|11 640
|18/07/2025
|5
|250
|14 870
|18/07/2025
|2
|100
|5 860
|21/07/2025
|3
|150
|9 125
|21/07/2025
|6
|300
|18 105
|22/07/2025
|1
|50
|3 010
|22/07/2025
|7
|350
|20 725,01
|23/07/2025
|4
|173
|10 226,2
|23/07/2025
|3
|110
|6 477
|24/07/2025
|7
|359
|21 408,71
|24/07/2025
|2
|100
|5 880
|25/07/2025
|3
|160
|9 806
|25/07/2025
|5
|250
|15 195
|28/07/2025
|2
|200
|12 500
|29/07/2025
|13
|1 300
|75 160,02
|30/07/2025
|3
|261
|15 134,11
|31/07/2025
|2
|198
|11 375,2
|31/07/2025
|8
|800
|46 680
|01/08/2025
|13
|1 300
|74 589,97
|01/08/2025
|2
|200
|11 620
|04/08/2025
|9
|900
|50 310
|04/08/2025
|8
|757
|42 653,39
|06/08/2025
|9
|900
|51 390
|05/08/2025
|10
|1 000
|56 750
|ACHATS
|VENTES
|Date
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|Date
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|08/08/2025
|3
|201
|11 607,51
|06/08/2025
|6
|600
|34 540,02
|11/08/2025
|6
|600
|34 710
|07/08/2025
|13
|1 300
|74 849,97
|12/08/2025
|12
|1 200
|68 709,96
|08/08/2025
|4
|339
|19 669,8
|14/08/2025
|5
|500
|28 600
|11/08/2025
|7
|641
|37 352,61
|15/08/2025
|6
|600
|34 050
|12/08/2025
|2
|200
|11 473,3
|18/08/2025
|3
|105
|5 849,5
|13/08/2025
|9
|900
|51 570
|19/08/2025
|3
|121
|6 675,8
|15/08/2025
|2
|200
|11 430
|20/08/2025
|5
|235
|12 772,51
|19/08/2025
|1
|2
|112
|22/08/2025
|1
|50
|2 680
|22/08/2025
|4
|200
|10 825
|25/08/2025
|5
|208
|11 281,19
|25/08/2025
|4
|200
|10 940
|26/08/2025
|16
|720
|37 225,01
|27/08/2025
|5
|246
|12 220,39
|27/08/2025
|8
|360
|17 520,01
|28/08/2025
|3
|150
|7 445
|28/08/2025
|1
|50
|2 470
|29/08/2025
|3
|150
|7 429,99
|29/08/2025
|2
|100
|4 925
|03/09/2025
|3
|150
|7 150,01
|01/09/2025
|2
|100
|4 880
|04/09/2025
|3
|150
|7 102,5
|02/09/2025
|4
|200
|9 585
|05/09/2025
|5
|265
|12 523
|03/09/2025
|4
|200
|9 450
|08/09/2025
|5
|250
|11 797,5
|04/09/2025
|3
|150
|7 030,01
|09/09/2025
|6
|300
|14 292,51
|05/09/2025
|6
|265
|12 428,5
|10/09/2025
|5
|250
|12 055
|08/09/2025
|2
|100
|4 690
|11/09/2025
|1
|50
|2 377,5
|09/09/2025
|4
|200
|9 460
|12/09/2025
|3
|150
|7 050
|10/09/2025
|5
|206
|9 823,19
|15/09/2025
|7
|330
|15 533,5
|11/09/2025
|4
|160
|7 554
|16/09/2025
|4
|200
|9 525
|12/09/2025
|2
|100
|4 670
|17/09/2025
|3
|108
|5 099,2
|15/09/2025
|5
|250
|11 670
|18/09/2025
|6
|300
|14 360,01
|16/09/2025
|4
|170
|8 037,01
|19/09/2025
|2
|100
|4 800
|17/09/2025
|4
|182
|8 531,2
|22/09/2025
|3
|150
|7 122,5
|18/09/2025
|2
|100
|4 760
|23/09/2025
|7
|329
|16 001,7
|19/09/2025
|5
|250
|11 895
|24/09/2025
|8
|397
|19 885,61
|22/09/2025
|2
|100
|4 710
|25/09/2025
|1
|1
|49,75
|24/09/2025
|8
|400
|19 880
|26/09/2025
|1
|4
|194,8
|25/09/2025
|6
|251
|12 269,76
|29/09/2025
|7
|350
|16 714,99
|26/09/2025
|6
|300
|14 355
|30/09/2025
|3
|150
|7 275
|29/09/2025
|2
|100
|4 730
|01/10/2025
|6
|244
|11 815,6
|30/09/2025
|2
|100
|4 810
|02/10/2025
|6
|300
|14 685
|01/10/2025
|4
|160
|7 690
|03/10/2025
|2
|100
|4 910
|02/10/2025
|7
|323
|15 709,36
|06/10/2025
|4
|200
|9 530
|03/10/2025
|6
|300
|14 525,01
|07/10/2025
|1
|80
|3 836
|06/10/2025
|5
|250
|11 815
|08/10/2025
|3
|240
|11 496
|07/10/2025
|3
|167
|7 931,8
|09/10/2025
|4
|320
|15 252
|08/10/2025
|2
|160
|7 552
|10/10/2025
|2
|52
|2 440,2
|09/10/2025
|6
|439
|20 738,84
|13/10/2025
|7
|316
|14 850,61
|ACHATS
|VENTES
|Date
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|Date
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|10/10/2025
|4
|200
|9 287,5
|14/10/2025
|1
|50
|2 350
|14/10/2025
|5
|250
|11 680
|15/10/2025
|7
|350
|16 560,01
|15/10/2025
|4
|200
|9 365
|16/10/2025
|4
|200
|9 635
|16/10/2025
|4
|153
|7 343,4
|17/10/2025
|6
|300
|14 405,01
|17/10/2025
|5
|250
|11 905
|20/10/2025
|4
|200
|9 730
|20/10/2025
|6
|300
|14 409,99
|21/10/2025
|5
|250
|12 237,5
|21/10/2025
|1
|50
|2 425
|22/10/2025
|3
|150
|7 460
|22/10/2025
|1
|2
|98,2
|23/10/2025
|5
|400
|20 304
|24/10/2025
|1
|50
|2 530
|24/10/2025
|1
|50
|2 550
|27/10/2025
|4
|220
|11 079
|27/10/2025
|2
|100
|5 090
|28/10/2025
|6
|300
|14 934,99
|28/10/2025
|1
|1
|50,4
|29/10/2025
|6
|420
|20 790
|29/10/2025
|6
|420
|21 000
|30/10/2025
|3
|240
|11 760
|30/10/2025
|6
|480
|23 760
|31/10/2025
|9
|437
|21 778,86
|31/10/2025
|21
|1 190
|60 015,03
|03/11/2025
|8
|400
|20 500
|03/11/2025
|7
|350
|18 165
|04/11/2025
|4
|200
|10 200
|04/11/2025
|3
|200
|10 290
|05/11/2025
|7
|350
|17 620,02
|05/11/2025
|3
|130
|6 594
|06/11/2025
|7
|350
|17 314,99
|06/11/2025
|3
|134
|6 690,2
|07/11/2025
|5
|250
|12 195
|07/11/2025
|3
|150
|7 395
|10/11/2025
|2
|71
|3 503,2
|10/11/2025
|7
|350
|17 414,99
|11/11/2025
|4
|151
|7 571,8
|11/11/2025
|5
|208
|10 508,2
|13/11/2025
|6
|342
|17 540,19
|12/11/2025
|5
|250
|12 750
|14/11/2025
|15
|712
|35 686,37
|13/11/2025
|6
|300
|15 465
|17/11/2025
|14
|710
|34 984,97
|14/11/2025
|5
|300
|15 080,01
|18/11/2025
|6
|260
|12 501,01
|17/11/2025
|1
|50
|2 510
|19/11/2025
|2
|160
|7 696
|18/11/2025
|1
|50
|2 405
|20/11/2025
|5
|250
|11 985
|19/11/2025
|3
|221
|10 736,8
|21/11/2025
|7
|573
|27 168,85
|20/11/2025
|3
|108
|5 216,4
|24/11/2025
|1
|50
|2 420
|21/11/2025
|1
|80
|3 860
|25/11/2025
|5
|201
|9 718,75
|24/11/2025
|5
|250
|12 155
|26/11/2025
|1
|50
|2 415
|25/11/2025
|6
|251
|12 213,76
|27/11/2025
|1
|30
|1 464
|26/11/2025
|3
|101
|4 918,55
|28/11/2025
|5
|218
|10 825,6
|27/11/2025
|3
|150
|7 380
|01/12/2025
|7
|350
|17 257,49
|28/11/2025
|4
|200
|10 035
|02/12/2025
|9
|450
|22 194,99
|01/12/2025
|4
|200
|9 950
|04/12/2025
|5
|330
|19 028,99
|02/12/2025
|1
|26
|1 284,4
|05/12/2025
|8
|400
|22 645
|03/12/2025
|24
|1 300
|69 365,01
|08/12/2025
|4
|200
|11 205
|04/12/2025
|13
|650
|38 014,99
|09/12/2025
|6
|265
|15 015,51
|05/12/2025
|5
|231
|13 225,6
|10/12/2025
|8
|400
|22 715
|08/12/2025
|5
|250
|14 110
|15/12/2025
|15
|780
|44 847,04
|09/12/2025
|10
|500
|28 590
|16/12/2025
|7
|301
|16 947,2
|10/12/2025
|4
|152
|8 673
|ACHATS
|VENTES
|Date
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|Date
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|17/12/2025
|4
|200
|11 155
|11/12/2025
|4
|200
|11 465
|18/12/2025
|4
|200
|11 095
|12/12/2025
|5
|219
|12 688,4
|19/12/2025
|6
|350
|19 180
|15/12/2025
|3
|118
|6 832
|22/12/2025
|6
|300
|16 350
|16/12/2025
|1
|1
|57,2
|23/12/2025
|5
|152
|8 359,19
|17/12/2025
|1
|50
|2 795
|24/12/2025
|1
|1
|54,5
|18/12/2025
|1
|50
|2 810
|29/12/2025
|3
|115
|6 333,6
|19/12/2025
|1
|50
|2 755
|30/12/2025
|5
|500
|27 750
|22/12/2025
|4
|200
|11 035
|31/12/2025
|2
|128
|7 118,4
|23/12/2025
|2
|100
|5 520
|24/12/2025
|4
|151
|8 319,71
|29/12/2025
|7
|700
|38 790,01
|30/12/2025
|5
|500
|27 930
|31/12/2025
|1
|100
|5 590
[1] En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)
