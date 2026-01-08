 Aller au contenu principal
WAVESTONE : Bilan annuel du contrat de liquidité
information fournie par Actusnews 08/01/2026 à 18:00

Au titre du contrat de liquidité confié par la société WAVESTONE à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2025 , les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 17 782 titres WAVESTONE
  • Espèces : 717 758,02 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 15 927 titres WAVESTONE
  • Espèces : 805 213,31 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 36 611 titres WAVESTONE
  • Espèces : 88 633,74 euros

Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions
Achats 32 872 1 743 056,15 € 578
Ventes 31 017 1 655 600,85 € 527

A propos de Wavestone

Né au cœur de l'avènement des nouvelles technologies et du digital, Wavestone n'a cessé de croître, toujours dans un esprit entrepreneurial, d'abord en France et en Allemagne, puis, en Suisse, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, pour devenir un cabinet de conseil de classe mondiale en mesure d'accompagner les plus grandes entreprises dans leurs transformations stratégiques les plus ambitieuses.

En s'appuyant sur une combinaison de savoir-faire unique, à l'intersection de la technologie et du business, les 6 000 collaborateurs du cabinet délivrent une offre de conseil sur-mesure et à 360°, de la refonte des modèles d'affaires jusqu'à la mise en œuvre des technologies de pointe et la prise en compte des enjeux autour de la transition durable.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place to Work®.

Wavestone
Pascal IMBERT
Président – Directeur général
Tél. : 01 49 03 20 00

Benjamin CLÉMENT
Communication financière
Tél. : 01 49 03 20 00 		Actus
Mathieu OMNES
Relations analystes - investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 92

Déborah SCHWARTZ
Relations presse
Tél. : 01 53 67 36 35

Détail [1] des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 2 nd semestre 2025

ACHATS VENTES
Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros
TOTAL 578 32 872 1 743 056,15 TOTAL 527 31 017 1 655 600,85
01/07/2025 6 300 17 634,99 01/07/2025 3 150 8 870
02/07/2025 7 424 24 441,18 02/07/2025 4 320 18 704
04/07/2025 2 160 9 376 03/07/2025 3 240 14 119,99
07/07/2025 6 300 17 505 04/07/2025 1 80 4 728
08/07/2025 1 50 2 875 08/07/2025 6 300 17 510,01
09/07/2025 2 100 5 860 09/07/2025 6 280 16 532,99
10/07/2025 5 250 14 700 10/07/2025 2 100 5 935
11/07/2025 3 150 8 695,01 11/07/2025 1 50 2 935
14/07/2025 5 250 14 435 15/07/2025 1 50 2 895
15/07/2025 4 250 14 345 16/07/2025 5 250 14 405
16/07/2025 2 75 4 275 17/07/2025 4 151 8 868,7
17/07/2025 4 200 11 640 18/07/2025 5 250 14 870
18/07/2025 2 100 5 860 21/07/2025 3 150 9 125
21/07/2025 6 300 18 105 22/07/2025 1 50 3 010
22/07/2025 7 350 20 725,01 23/07/2025 4 173 10 226,2
23/07/2025 3 110 6 477 24/07/2025 7 359 21 408,71
24/07/2025 2 100 5 880 25/07/2025 3 160 9 806
25/07/2025 5 250 15 195 28/07/2025 2 200 12 500
29/07/2025 13 1 300 75 160,02 30/07/2025 3 261 15 134,11
31/07/2025 2 198 11 375,2 31/07/2025 8 800 46 680
01/08/2025 13 1 300 74 589,97 01/08/2025 2 200 11 620
04/08/2025 9 900 50 310 04/08/2025 8 757 42 653,39
06/08/2025 9 900 51 390 05/08/2025 10 1 000 56 750
ACHATS VENTES
Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros
08/08/2025 3 201 11 607,51 06/08/2025 6 600 34 540,02
11/08/2025 6 600 34 710 07/08/2025 13 1 300 74 849,97
12/08/2025 12 1 200 68 709,96 08/08/2025 4 339 19 669,8
14/08/2025 5 500 28 600 11/08/2025 7 641 37 352,61
15/08/2025 6 600 34 050 12/08/2025 2 200 11 473,3
18/08/2025 3 105 5 849,5 13/08/2025 9 900 51 570
19/08/2025 3 121 6 675,8 15/08/2025 2 200 11 430
20/08/2025 5 235 12 772,51 19/08/2025 1 2 112
22/08/2025 1 50 2 680 22/08/2025 4 200 10 825
25/08/2025 5 208 11 281,19 25/08/2025 4 200 10 940
26/08/2025 16 720 37 225,01 27/08/2025 5 246 12 220,39
27/08/2025 8 360 17 520,01 28/08/2025 3 150 7 445
28/08/2025 1 50 2 470 29/08/2025 3 150 7 429,99
29/08/2025 2 100 4 925 03/09/2025 3 150 7 150,01
01/09/2025 2 100 4 880 04/09/2025 3 150 7 102,5
02/09/2025 4 200 9 585 05/09/2025 5 265 12 523
03/09/2025 4 200 9 450 08/09/2025 5 250 11 797,5
04/09/2025 3 150 7 030,01 09/09/2025 6 300 14 292,51
05/09/2025 6 265 12 428,5 10/09/2025 5 250 12 055
08/09/2025 2 100 4 690 11/09/2025 1 50 2 377,5
09/09/2025 4 200 9 460 12/09/2025 3 150 7 050
10/09/2025 5 206 9 823,19 15/09/2025 7 330 15 533,5
11/09/2025 4 160 7 554 16/09/2025 4 200 9 525
12/09/2025 2 100 4 670 17/09/2025 3 108 5 099,2
15/09/2025 5 250 11 670 18/09/2025 6 300 14 360,01
16/09/2025 4 170 8 037,01 19/09/2025 2 100 4 800
17/09/2025 4 182 8 531,2 22/09/2025 3 150 7 122,5
18/09/2025 2 100 4 760 23/09/2025 7 329 16 001,7
19/09/2025 5 250 11 895 24/09/2025 8 397 19 885,61
22/09/2025 2 100 4 710 25/09/2025 1 1 49,75
24/09/2025 8 400 19 880 26/09/2025 1 4 194,8
25/09/2025 6 251 12 269,76 29/09/2025 7 350 16 714,99
26/09/2025 6 300 14 355 30/09/2025 3 150 7 275
29/09/2025 2 100 4 730 01/10/2025 6 244 11 815,6
30/09/2025 2 100 4 810 02/10/2025 6 300 14 685
01/10/2025 4 160 7 690 03/10/2025 2 100 4 910
02/10/2025 7 323 15 709,36 06/10/2025 4 200 9 530
03/10/2025 6 300 14 525,01 07/10/2025 1 80 3 836
06/10/2025 5 250 11 815 08/10/2025 3 240 11 496
07/10/2025 3 167 7 931,8 09/10/2025 4 320 15 252
08/10/2025 2 160 7 552 10/10/2025 2 52 2 440,2
09/10/2025 6 439 20 738,84 13/10/2025 7 316 14 850,61
ACHATS VENTES
Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros
10/10/2025 4 200 9 287,5 14/10/2025 1 50 2 350
14/10/2025 5 250 11 680 15/10/2025 7 350 16 560,01
15/10/2025 4 200 9 365 16/10/2025 4 200 9 635
16/10/2025 4 153 7 343,4 17/10/2025 6 300 14 405,01
17/10/2025 5 250 11 905 20/10/2025 4 200 9 730
20/10/2025 6 300 14 409,99 21/10/2025 5 250 12 237,5
21/10/2025 1 50 2 425 22/10/2025 3 150 7 460
22/10/2025 1 2 98,2 23/10/2025 5 400 20 304
24/10/2025 1 50 2 530 24/10/2025 1 50 2 550
27/10/2025 4 220 11 079 27/10/2025 2 100 5 090
28/10/2025 6 300 14 934,99 28/10/2025 1 1 50,4
29/10/2025 6 420 20 790 29/10/2025 6 420 21 000
30/10/2025 3 240 11 760 30/10/2025 6 480 23 760
31/10/2025 9 437 21 778,86 31/10/2025 21 1 190 60 015,03
03/11/2025 8 400 20 500 03/11/2025 7 350 18 165
04/11/2025 4 200 10 200 04/11/2025 3 200 10 290
05/11/2025 7 350 17 620,02 05/11/2025 3 130 6 594
06/11/2025 7 350 17 314,99 06/11/2025 3 134 6 690,2
07/11/2025 5 250 12 195 07/11/2025 3 150 7 395
10/11/2025 2 71 3 503,2 10/11/2025 7 350 17 414,99
11/11/2025 4 151 7 571,8 11/11/2025 5 208 10 508,2
13/11/2025 6 342 17 540,19 12/11/2025 5 250 12 750
14/11/2025 15 712 35 686,37 13/11/2025 6 300 15 465
17/11/2025 14 710 34 984,97 14/11/2025 5 300 15 080,01
18/11/2025 6 260 12 501,01 17/11/2025 1 50 2 510
19/11/2025 2 160 7 696 18/11/2025 1 50 2 405
20/11/2025 5 250 11 985 19/11/2025 3 221 10 736,8
21/11/2025 7 573 27 168,85 20/11/2025 3 108 5 216,4
24/11/2025 1 50 2 420 21/11/2025 1 80 3 860
25/11/2025 5 201 9 718,75 24/11/2025 5 250 12 155
26/11/2025 1 50 2 415 25/11/2025 6 251 12 213,76
27/11/2025 1 30 1 464 26/11/2025 3 101 4 918,55
28/11/2025 5 218 10 825,6 27/11/2025 3 150 7 380
01/12/2025 7 350 17 257,49 28/11/2025 4 200 10 035
02/12/2025 9 450 22 194,99 01/12/2025 4 200 9 950
04/12/2025 5 330 19 028,99 02/12/2025 1 26 1 284,4
05/12/2025 8 400 22 645 03/12/2025 24 1 300 69 365,01
08/12/2025 4 200 11 205 04/12/2025 13 650 38 014,99
09/12/2025 6 265 15 015,51 05/12/2025 5 231 13 225,6
10/12/2025 8 400 22 715 08/12/2025 5 250 14 110
15/12/2025 15 780 44 847,04 09/12/2025 10 500 28 590
16/12/2025 7 301 16 947,2 10/12/2025 4 152 8 673
ACHATS VENTES
Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros
17/12/2025 4 200 11 155 11/12/2025 4 200 11 465
18/12/2025 4 200 11 095 12/12/2025 5 219 12 688,4
19/12/2025 6 350 19 180 15/12/2025 3 118 6 832
22/12/2025 6 300 16 350 16/12/2025 1 1 57,2
23/12/2025 5 152 8 359,19 17/12/2025 1 50 2 795
24/12/2025 1 1 54,5 18/12/2025 1 50 2 810
29/12/2025 3 115 6 333,6 19/12/2025 1 50 2 755
30/12/2025 5 500 27 750 22/12/2025 4 200 11 035
31/12/2025 2 128 7 118,4 23/12/2025 2 100 5 520
24/12/2025 4 151 8 319,71
29/12/2025 7 700 38 790,01
30/12/2025 5 500 27 930
31/12/2025 1 100 5 590

[1] En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nJppkZxuZmecl5ycYstsamaVmG9lw5PFmWqaxGWaY8rGmWplmGaSaZeXZnJmnW1m
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95880-wavestone_cp-bilan-annuel-contrat-liquidite_070126-fr.pdf

Valeurs associées

WAVESTONE
56,1000 EUR Euronext Paris -1,06%
