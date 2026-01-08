WAVESTONE : Bilan annuel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société WAVESTONE à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2025 , les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

17 782 titres WAVESTONE

Espèces : 717 758,02 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

15 927 titres WAVESTONE

Espèces : 805 213,31 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

36 611 titres WAVESTONE

Espèces : 88 633,74 euros

Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions Achats 32 872 1 743 056,15 € 578 Ventes 31 017 1 655 600,85 € 527

A propos de Wavestone

Né au cœur de l'avènement des nouvelles technologies et du digital, Wavestone n'a cessé de croître, toujours dans un esprit entrepreneurial, d'abord en France et en Allemagne, puis, en Suisse, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, pour devenir un cabinet de conseil de classe mondiale en mesure d'accompagner les plus grandes entreprises dans leurs transformations stratégiques les plus ambitieuses.

En s'appuyant sur une combinaison de savoir-faire unique, à l'intersection de la technologie et du business, les 6 000 collaborateurs du cabinet délivrent une offre de conseil sur-mesure et à 360°, de la refonte des modèles d'affaires jusqu'à la mise en œuvre des technologies de pointe et la prise en compte des enjeux autour de la transition durable.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place to Work®.

Wavestone

Pascal IMBERT

Président – Directeur général

Tél. : 01 49 03 20 00



Benjamin CLÉMENT

Communication financière

Tél. : 01 49 03 20 00 Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92



Déborah SCHWARTZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 35

Détail [1] des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 2 nd semestre 2025

ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 578 32 872 1 743 056,15 TOTAL 527 31 017 1 655 600,85 01/07/2025 6 300 17 634,99 01/07/2025 3 150 8 870 02/07/2025 7 424 24 441,18 02/07/2025 4 320 18 704 04/07/2025 2 160 9 376 03/07/2025 3 240 14 119,99 07/07/2025 6 300 17 505 04/07/2025 1 80 4 728 08/07/2025 1 50 2 875 08/07/2025 6 300 17 510,01 09/07/2025 2 100 5 860 09/07/2025 6 280 16 532,99 10/07/2025 5 250 14 700 10/07/2025 2 100 5 935 11/07/2025 3 150 8 695,01 11/07/2025 1 50 2 935 14/07/2025 5 250 14 435 15/07/2025 1 50 2 895 15/07/2025 4 250 14 345 16/07/2025 5 250 14 405 16/07/2025 2 75 4 275 17/07/2025 4 151 8 868,7 17/07/2025 4 200 11 640 18/07/2025 5 250 14 870 18/07/2025 2 100 5 860 21/07/2025 3 150 9 125 21/07/2025 6 300 18 105 22/07/2025 1 50 3 010 22/07/2025 7 350 20 725,01 23/07/2025 4 173 10 226,2 23/07/2025 3 110 6 477 24/07/2025 7 359 21 408,71 24/07/2025 2 100 5 880 25/07/2025 3 160 9 806 25/07/2025 5 250 15 195 28/07/2025 2 200 12 500 29/07/2025 13 1 300 75 160,02 30/07/2025 3 261 15 134,11 31/07/2025 2 198 11 375,2 31/07/2025 8 800 46 680 01/08/2025 13 1 300 74 589,97 01/08/2025 2 200 11 620 04/08/2025 9 900 50 310 04/08/2025 8 757 42 653,39 06/08/2025 9 900 51 390 05/08/2025 10 1 000 56 750 ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros 08/08/2025 3 201 11 607,51 06/08/2025 6 600 34 540,02 11/08/2025 6 600 34 710 07/08/2025 13 1 300 74 849,97 12/08/2025 12 1 200 68 709,96 08/08/2025 4 339 19 669,8 14/08/2025 5 500 28 600 11/08/2025 7 641 37 352,61 15/08/2025 6 600 34 050 12/08/2025 2 200 11 473,3 18/08/2025 3 105 5 849,5 13/08/2025 9 900 51 570 19/08/2025 3 121 6 675,8 15/08/2025 2 200 11 430 20/08/2025 5 235 12 772,51 19/08/2025 1 2 112 22/08/2025 1 50 2 680 22/08/2025 4 200 10 825 25/08/2025 5 208 11 281,19 25/08/2025 4 200 10 940 26/08/2025 16 720 37 225,01 27/08/2025 5 246 12 220,39 27/08/2025 8 360 17 520,01 28/08/2025 3 150 7 445 28/08/2025 1 50 2 470 29/08/2025 3 150 7 429,99 29/08/2025 2 100 4 925 03/09/2025 3 150 7 150,01 01/09/2025 2 100 4 880 04/09/2025 3 150 7 102,5 02/09/2025 4 200 9 585 05/09/2025 5 265 12 523 03/09/2025 4 200 9 450 08/09/2025 5 250 11 797,5 04/09/2025 3 150 7 030,01 09/09/2025 6 300 14 292,51 05/09/2025 6 265 12 428,5 10/09/2025 5 250 12 055 08/09/2025 2 100 4 690 11/09/2025 1 50 2 377,5 09/09/2025 4 200 9 460 12/09/2025 3 150 7 050 10/09/2025 5 206 9 823,19 15/09/2025 7 330 15 533,5 11/09/2025 4 160 7 554 16/09/2025 4 200 9 525 12/09/2025 2 100 4 670 17/09/2025 3 108 5 099,2 15/09/2025 5 250 11 670 18/09/2025 6 300 14 360,01 16/09/2025 4 170 8 037,01 19/09/2025 2 100 4 800 17/09/2025 4 182 8 531,2 22/09/2025 3 150 7 122,5 18/09/2025 2 100 4 760 23/09/2025 7 329 16 001,7 19/09/2025 5 250 11 895 24/09/2025 8 397 19 885,61 22/09/2025 2 100 4 710 25/09/2025 1 1 49,75 24/09/2025 8 400 19 880 26/09/2025 1 4 194,8 25/09/2025 6 251 12 269,76 29/09/2025 7 350 16 714,99 26/09/2025 6 300 14 355 30/09/2025 3 150 7 275 29/09/2025 2 100 4 730 01/10/2025 6 244 11 815,6 30/09/2025 2 100 4 810 02/10/2025 6 300 14 685 01/10/2025 4 160 7 690 03/10/2025 2 100 4 910 02/10/2025 7 323 15 709,36 06/10/2025 4 200 9 530 03/10/2025 6 300 14 525,01 07/10/2025 1 80 3 836 06/10/2025 5 250 11 815 08/10/2025 3 240 11 496 07/10/2025 3 167 7 931,8 09/10/2025 4 320 15 252 08/10/2025 2 160 7 552 10/10/2025 2 52 2 440,2 09/10/2025 6 439 20 738,84 13/10/2025 7 316 14 850,61 ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros 10/10/2025 4 200 9 287,5 14/10/2025 1 50 2 350 14/10/2025 5 250 11 680 15/10/2025 7 350 16 560,01 15/10/2025 4 200 9 365 16/10/2025 4 200 9 635 16/10/2025 4 153 7 343,4 17/10/2025 6 300 14 405,01 17/10/2025 5 250 11 905 20/10/2025 4 200 9 730 20/10/2025 6 300 14 409,99 21/10/2025 5 250 12 237,5 21/10/2025 1 50 2 425 22/10/2025 3 150 7 460 22/10/2025 1 2 98,2 23/10/2025 5 400 20 304 24/10/2025 1 50 2 530 24/10/2025 1 50 2 550 27/10/2025 4 220 11 079 27/10/2025 2 100 5 090 28/10/2025 6 300 14 934,99 28/10/2025 1 1 50,4 29/10/2025 6 420 20 790 29/10/2025 6 420 21 000 30/10/2025 3 240 11 760 30/10/2025 6 480 23 760 31/10/2025 9 437 21 778,86 31/10/2025 21 1 190 60 015,03 03/11/2025 8 400 20 500 03/11/2025 7 350 18 165 04/11/2025 4 200 10 200 04/11/2025 3 200 10 290 05/11/2025 7 350 17 620,02 05/11/2025 3 130 6 594 06/11/2025 7 350 17 314,99 06/11/2025 3 134 6 690,2 07/11/2025 5 250 12 195 07/11/2025 3 150 7 395 10/11/2025 2 71 3 503,2 10/11/2025 7 350 17 414,99 11/11/2025 4 151 7 571,8 11/11/2025 5 208 10 508,2 13/11/2025 6 342 17 540,19 12/11/2025 5 250 12 750 14/11/2025 15 712 35 686,37 13/11/2025 6 300 15 465 17/11/2025 14 710 34 984,97 14/11/2025 5 300 15 080,01 18/11/2025 6 260 12 501,01 17/11/2025 1 50 2 510 19/11/2025 2 160 7 696 18/11/2025 1 50 2 405 20/11/2025 5 250 11 985 19/11/2025 3 221 10 736,8 21/11/2025 7 573 27 168,85 20/11/2025 3 108 5 216,4 24/11/2025 1 50 2 420 21/11/2025 1 80 3 860 25/11/2025 5 201 9 718,75 24/11/2025 5 250 12 155 26/11/2025 1 50 2 415 25/11/2025 6 251 12 213,76 27/11/2025 1 30 1 464 26/11/2025 3 101 4 918,55 28/11/2025 5 218 10 825,6 27/11/2025 3 150 7 380 01/12/2025 7 350 17 257,49 28/11/2025 4 200 10 035 02/12/2025 9 450 22 194,99 01/12/2025 4 200 9 950 04/12/2025 5 330 19 028,99 02/12/2025 1 26 1 284,4 05/12/2025 8 400 22 645 03/12/2025 24 1 300 69 365,01 08/12/2025 4 200 11 205 04/12/2025 13 650 38 014,99 09/12/2025 6 265 15 015,51 05/12/2025 5 231 13 225,6 10/12/2025 8 400 22 715 08/12/2025 5 250 14 110 15/12/2025 15 780 44 847,04 09/12/2025 10 500 28 590 16/12/2025 7 301 16 947,2 10/12/2025 4 152 8 673 ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros 17/12/2025 4 200 11 155 11/12/2025 4 200 11 465 18/12/2025 4 200 11 095 12/12/2025 5 219 12 688,4 19/12/2025 6 350 19 180 15/12/2025 3 118 6 832 22/12/2025 6 300 16 350 16/12/2025 1 1 57,2 23/12/2025 5 152 8 359,19 17/12/2025 1 50 2 795 24/12/2025 1 1 54,5 18/12/2025 1 50 2 810 29/12/2025 3 115 6 333,6 19/12/2025 1 50 2 755 30/12/2025 5 500 27 750 22/12/2025 4 200 11 035 31/12/2025 2 128 7 118,4 23/12/2025 2 100 5 520 24/12/2025 4 151 8 319,71 29/12/2025 7 700 38 790,01 30/12/2025 5 500 27 930 31/12/2025 1 100 5 590

[1] En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)