WaterBridge, soutenu par Five Point, lève 634 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige pour ajouter Reuters dans la ligne de date)

WaterBridge Infrastructure WBI.N a levé 634 millions de dollars lors d'un premier appel public à l'épargne aux États-Unis, a annoncé mardi la société de gestion de l'eau dans les champs pétroliers.