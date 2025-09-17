Tesla règle deux poursuites sur les accidents californiens de 2019 liés au logiciel Autopilot

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les règlements font suite à un verdict séparé de 243 millions de dollars contre Tesla en août.

*

Les procès pour les deux affaires étaient prévus pour commencer le mois prochain.

*

Les termes des deux règlements n'ont pas été divulgués.

(L'article réécrit en ajoutant le règlement du procès de l'accident de Gardena) par Abhirup Roy et Mike Scarcella

Tesla TSLA.O a conclu des accords confidentiels pour résoudre deux poursuites concernant des décès dans deux accidents californiens distincts en 2019 impliquant le logiciel d'aide à la conduite avancée Autopilot de la société, selon des documents judiciaires.

Ces accords interviennent quelques semaines après qu'un jury de Floride a ordonné à Tesla de verser 243 millions de dollars de dommages compensatoires et punitifs aux victimes d'un autre accident mortel survenu en 2019 à une Model S équipée du système Autopilot.

Tesla a engagé un trio de nouveaux avocats éminents et a demandé à un juge de trouver le verdict légalement injustifié et de rejeter l'affaire, ou d'ordonner un nouveau procès.

Le fabricant de véhicules électriques, qui a réglé plusieurs autres affaires impliquant ses véhicules et sa technologie de conduite autonome, a rejeté une proposition de règlement de 60 millions de dollars pour le procès en Floride, comme l'a montré un document déposé le mois dernier.

Le verdict de Floride et les deux règlements en Californie sont significatifs car une grande partie de la valorisation de Tesla, qui s'élève à 1 400 milliards de dollars, repose sur la promesse du directeur général Elon Musk de développer rapidement ses robotsaxis et le logiciel de conduite autonome (FSD) qui les sous-tend. FSD est une version avancée d'Autopilot.

Un procès, dont l'avis de règlement a été déposé mardi, concerne la mort d'un garçon de 15 ans qui voyageait dans le comté d'Alameda, en Californie, avec son père dans un véhicule lorsque celui-ci a été percuté par l'arrière par une Tesla Model 3, dont le système Autopilot était activé, ce qui a entraîné le renversement du véhicule de la victime et sa collision avec la barrière centrale. Le garçon a succombé à ses blessures suite à la collision.

L'autre affaire concerne le décès en décembre 2019 de deux personnes qui traversaient une intersection à Gardena, en Californie, à bord d'une Honda Civic lorsqu'une Tesla Model S, équipée de l'Autopilot, n'a pas réussi à s'arrêter à un feu rouge à grande vitesse et a percuté le véhicule des victimes.

Tesla n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Les représentants des avocats des plaignants n'ont pas commenté l'affaire d'Alameda et n'ont pas répondu à une demande de commentaire sur l'affaire de Gardena.

Le règlement dans l'affaire Gardena ne concerne que Tesla, alors que le procès doit se poursuivre contre le conducteur du véhicule Model S et certains des autres défendeurs, selon l'avis déposé la semaine dernière et consulté par Reuters mardi.

Aucun des deux avis n'a révélé les termes des accords. Ils indiquent que le rejet des poursuites est conditionné à "l'accomplissement satisfaisant des conditions spécifiées."

Les procès pour les deux affaires étaient prévus pour commencer le mois prochain - l'un devant la Cour supérieure du comté d'Alameda et l'autre devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles. Un juge de la Cour supérieure du comté d'Alameda a annulé le procès prévu mardi, tandis que Tesla et les plaignants ont accepté de retirer leurs requêtes dans le procès de Los Angeles, selon les ordonnances du tribunal.