Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VINCI SGEF.PA a fait état mardi d'une hausse de 0,7% du trafic autoroutier en août 2025.

* NESTLE NESN.S - Le géant suisse de l'agroalimentaire a annoncé mardi que son président Paul Bulcke avait décidé de démissionner et serait remplacé par Pablo Isla le 1er octobre.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N3V2066

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)